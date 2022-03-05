أسرار نجاح كفتة البطاطس بالجبنة في المنزل بطريقة سهلة وبطعم مختلف

دائما نجد الأمهات تبحث عن وصفات مغذية يحبها الأطفال، فالكثير من الأطفال يميلون لتناول الأطعمة المقلية، كفتة البطاطس بالجبنة واحدة من الوصفات الغنية بكميات كبيرة من العناصر الغذائية الهامة التي يحتاجها جسم أطفالنا وأجسامنا، كما يمكن تزويد اللحم المفروم أو الدجاج، واستخدام أنواع متعددة من الجبنة، مع بداية الدراسة بحث الكثير من الأمهات عن طريقة عمل كفتة البطاطس بالجبنة لكي يقومون بإعدادها كواحدة من وجبات الغذاء الأطفال للمدرسة، تتنوع المكونات الموجودة بها مما جعلها من أكثر الوصفات انتشارا كما يمكنك عمل كمية وتقسيمها على عدد الوجبات وتحفظ داخل الفريزر.

أسرار نجاح كفتة البطاطس بالجبنة

نصف كيلو من البطاطس.

ربع كوب بقسماط مطحون.

لحمة مفرومة.

كوب جبنة.

ربع كوب كزبرة خضراء.

بصلة مبشورة.

نصف ملعقة ملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة كزبرة جافة.

ثلاث بيضات.

كوب من الدقيق.

طريقة عمل كفتة البطاطس بالجبنة في المنزل