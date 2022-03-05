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عمر شويل - جدة أسرار نجاح كفتة البطاطس بالجبنة في المنزل بطريقة سهلة وبطعم مختلف - ثقفني
دائما نجد الأمهات تبحث عن وصفات مغذية يحبها الأطفال، فالكثير من الأطفال يميلون لتناول الأطعمة المقلية، كفتة البطاطس بالجبنة واحدة من الوصفات الغنية بكميات كبيرة من العناصر الغذائية الهامة التي يحتاجها جسم أطفالنا وأجسامنا، كما يمكن تزويد اللحم المفروم أو الدجاج، واستخدام أنواع متعددة من الجبنة، مع بداية الدراسة بحث الكثير من الأمهات عن طريقة عمل كفتة البطاطس بالجبنة لكي يقومون بإعدادها كواحدة من وجبات الغذاء الأطفال للمدرسة، تتنوع المكونات الموجودة بها مما جعلها من أكثر الوصفات انتشارا كما يمكنك عمل كمية وتقسيمها على عدد الوجبات وتحفظ داخل الفريزر.
أسرار نجاح كفتة البطاطس بالجبنة
- نصف كيلو من البطاطس.
- ربع كوب بقسماط مطحون.
- لحمة مفرومة.
- كوب جبنة.
- ربع كوب كزبرة خضراء.
- بصلة مبشورة.
- نصف ملعقة ملح.
- ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- نصف ملعقة كزبرة جافة.
- ثلاث بيضات.
- كوب من الدقيق.
طريقة عمل كفتة البطاطس بالجبنة في المنزل
- نغسل البطاطس جيدا ونقشرها ونضعها في ماء وملح على النار حتى تسلق جيدا.
- نهرس البطاطس جيدا باستخدام شوكة.
- نضع البصلة المبشور بعد أن تقوم بتصفيتها من الماء جيدا.
- نضع ربع كوب من البقسماط المطحون ومع اللحمة على البطاطس المهروسة يساعد البقسماط على تماسك الكفتة وتعطي الكفتة لون جميل.
- نضيف كوب من الجبنة المبشور وذلك حسب المتوفر ويفضل إضافة جبنة رومي جبنة موتزاريلا.
- تخلط مكونات الكفتة جيدا ثم نقوم بإضافة الكزبرة المفرومة والبهارات والملح والفلفل.
- نضع بيضة واحدة مع الخليط ونتركها في الثلاجة لمدة ساعة.
- نضع البيض الآخر في طبق ونضع عليه فلفل أسود.
- نقوم بإخراج الكفتة من الثلاجة ونقوم بعمل أصابع الكفتة ونضعها في الدقيق ثم في البيض ثم نضعها في البقسماط.
- نتركها في الثلاجة مرة أخرى لمدة نصف ساعة.
- نقليها في زيت غزير متوسطة الحرارة.
- أو من الممكن أن نضعها في صينية ويتم إدخالها الفرن حتى يصبح لونها اللون المطلوب
- نخرجها في مصفاة كي يتم تصفية الزيت الزائد.
- تقدم مع الجرجير الأخضر والعيش الكريم.
- كما يمكن إعداد هذه الوجبة في شهر رمضان كل طبق من أنواع المقبلات.
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