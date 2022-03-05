مقرمش ويدوب.. طريقة عمل بسكويت جوز الهند الهش اللذيذ بمقادير مظبوطة والطعم خرافي

طريقة عمل بسكويت جوز الهند فنحن على قرب شهر رمضان الكريم، ويأتي بعده عيد الفطر المبارك، يجتمع الأهل والجيران لعمل بسكويت وكعك العيد، مع العلم أن هناك أكثر من طريقة لعمل البسكويت، ويفضل الكثير منا سواء الكبار أو الصغار تناول بسكويت جوز الهند.

طريقة عمل بسكويت جوز الهند

من ألذ وأطعم البسكويتات، هو بسكويت جوز الهند الغني والصحي، حيث يحتوي جوز الهند على نسبة عالية من الكالسيوم، والبيض يمد الجسم بالطاقة والبروتين الضرورية له، ونحن سوف نقدم لكم أسهل وصفة لعمل البسكويت.

مقادير بسكويت جوز الهند

كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة.

كوب من السكر الناعم.

عدد 2 بيض.

كوبين وربع الكوب من السكر الناعم.

نصف غطاء من الفانيليا الغامقة.

كوب ونصف من جوز الهند المبشور.

ربع ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

بسكويت جوز الهند اللذيذ

نحضر الزبدة ونقوم بخفقه جيدا، باستخدام المضرب الكهربائي.

يتم إضافة السكر على الزبدة، ونستمر بالخفق جيدا.

نضع البيض بالتدريج، مع الاستمرار في الخفق.

نضيف نصف كمية جوز الهند، ونخفق جيدا.

نضيف باقي المكونات مثل، الدقيق، البيكنج بودر، الملح.

نستمر في العجن حتى نحصل على عجينة سهلة التشكيل.

يتم ترك العجين في الثلاجة لمدة نصف ساعة.

طريقة تشكيل عجينة البسكويت

بعد إخراج العجينة من الثلاجة، يتم وضعها على رخامة أو سطح مستوي، بشرط أن يكون على هذا السطح رشة من الدقيق.

يتم التشكيل بواسطة قطاعة البسكويت، تستطيع اختيار الشكل الذي ترغبه.

يتم وضعه في صينية ممسوحة بالقليل من الزيت.

عن تسوية بسكويت جوز الهند يجب مراعاة على ارتفاع درجة حرارة الفرن، ويجب أن تكون درجة الحرارة متوسطة، وننتظر حتى يتغير لونه إلى اللون الذهبي، نخرج الصينية ثم نتركها حتى تبرد تماما.

يقدم البسكويت مع الشاي، للاستمتاع بأحلى إفطار في الصباح، وها هو حديثنا في هذه الفقرات، وتعتبر مكونات هذه الوصفة بسيطة وجميلة، وهي من أسهل الوصفات، لذلك يبحث جميع النساء للوصول إلى طريقة عمل بسكويت جوز الهند سهلة وبسيطة لعمل هذه الوصفة، نحن نقول لهم، عليكم الالتزام بالمقادير وسوف تجدين أفضل وأسهل طريقة لعمل بسكويت هش ولذيذ.