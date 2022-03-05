مثل المطاعم.. البطاطس الودجز المقرمشة بتتبيلة مميزة سيسألكِ عنها كل من يتذوقها

لعشاق البطاطس الودجز إليكم أسهل طريقة لتحضيرها في المنزل بأدق التفاصيل وبخطوات بسيطة ونتيجة مذهلة بشهادة الجميع في أسرع وقت وبأقل تكلفة، يضيف التغيير والتنوع في الأكلات وابتكار أكلات جديدة نكهة مميزة ومذاق فريد يشبه المطاعم لذا يقبل الكبار والصغار على هذا النوع من البطاطس الذي يقدم كطبق مقبلات شهي جميل يزين السفرة.

البطاطس الودجز

من الأكلات السريعة التي تقدم في المطاعم حيث يعشقها الجميع خاصة الأطفال، وإليكِ طريقة سهلة ومكوناتها بسيطة كل ما عليك هو تطبيق الوصفة التالية:

المكونات

عدد 5 حبات من البطاطس متوسطة الحجم.

½ كوب من الزيت ويفضل استخدام زيت الزيتون.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة من الزعتر.

3 فصوص من الثوم المفروم.

ملعقة صغيرة من البابريكا والكركم.

رشة صغيرة من النعناع الناشف.

بقدونس للتزيين.

بطاطس ودجز مقلية

تغسل البطاطس جيدًا وتقطع إلى أجنحة متوسطة الحجم مع مراعاة عدم تقشيرها.

بعد ذلك تخلط البهارات السابقة من ملح وفلفل وبابريكا وغيرها جيدًا.

ثم يضاف هذا الخليط إلى البطاطس ويقلب جيدًا مع إضافة الثوم المفروم والزيت.

بعد ذلك تترك لمدة نصف ساعة على الأقل حتى تعطي هذه التتبيلة طعم مميز للبطاطس.

ثم نرص البطاطس في إحدى الصواني الغير قابلة للالتصاق أو وضع ورقة من الزبدة في أرضية الصينية لتجنب الالتصاق.

بعد ذلك نضع الصينية في الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة نصف ساعة.

ثم يزين الطبق بالبقدونس الذي يعطي له شكل جميل وجذاب.

بطاطس ودجز مقرمشة

يفضل البعض هذه الوصفة لأنها توفر الوقت كما يتم تسوية البطاطس على النار مباشرة دون الحاجة إلى فرن، يمكن توضيح ذلك من خلال الخطوات التالية:

المكونات

كمية من البطاطس حسب الرغبة.

ماء مغلي.

نصف كوب من الزيت.

ثوم مفروم.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من البابريكا والكركم.

2 ملعقة من الزعتر الجاف.

طريقة عمل بطاطس ودجز بيتزا هت

أولا تقطع البطاطس بدون تقشير إلى أجنحة بعد غسلها جيدًا.

بعد ذلك ضع إناء مملوء بالماء على النار حتى يغلي ثم نضع البطاطس لمدة 10 دقائق.

ثم تصفى البطاطس جيدًا ونضيف إليها كل البهارات.

بعد ذلك نضيف القليل من الزيت إلى مقلاة على النار ويتم تشريح البطاطس حتى يتغير لونها.

ثم تقدم البطاطس في أطباق التقديم، يمكن إضافة الكاتشب أو المايونيز للبطاطس عند التقديم.

ختامًا فقد أوضحنا البطاطس الودجز بالتفصيل مع ذكر طرق متعددة لإعداد هذه الوصفة اللذيذة التي يعشقها الجميع حتى تتمكن الأمهات من إعدادها للأطفال في البيت بمكونات سهلة وبسيطة مضمون نظافتها ونتيجة مرضية تشبه كبرى المطاعم.