أسهل طريقة هتعملي بيها عجينة لقمة القاضي الهشة والمقرمشة وفي أقل من ساعة هتجهزيها وبطعم زي الجاهزة في الحلواني

طريقة عمل عجينة لقمة القاضي، تعد لقمة القاضي هي من أحلى أنواع الحلويات الشرقية التي يفضل الكثير تناولها، كما أيضا يتميز تحضير لقمة القاضي بالسهولة المكونات بسيطة جدا، فتقوم ربة المنزل بتحضيرها من خلال عجينة سلسة في تشكيلها إلي كرات صغيرة، بتحضيرعجينة لقمة القاضي تكون سهلة وبسيطة في المنزل بدلا من شرائها من الخارج فيتم تحضيرها بشكل آمن.

طريقة عمل عجينة لقمة القاضي

المقادير

إحضار ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض.

رشة صغيرة من ملح الطعام.

ملعقة ونصف كبيرة من النشا الذرة.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

كوب ونصف من الماء.

ملعقة كبيرة من السكر بودر أو استخدام ملعقة كبيرة من العسل.

كوبين كبيرتين من الزيت النباتي اللازم للقلي.

استخدام كوب واحد من الماء اللازم لعمل الشربات.

كوب ونصف من السكر الأبيض.

خطوات تجهيز عجينة اللقميات الهشة