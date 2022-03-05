نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل أكلات رمضان 2022 وجبات مخصصة وأفكار جديد في 30 يوم رمضان 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أكلات رمضان 2022، كثير من الناس دائما عند قدوم شهر رمضان الكريم يتواجد الحيرة والتفكير المستمر للوصول إلي الأكلات التي يجب طهيها وصنعها طوال الشهر مع تجهيزيها وتخزينها لتفرغ لعبادة الله وقراءة القران الكريم في شهر الرحمة والغفران، نقوم عرض بعد الأكلات التي يتم تقديمها خلال شهر رمضان المبارك مثل اللحوم والخضروات، الحلويات، الشوربة.

هناك أنواع كثيرة من الوجبات التي يتناولها الأسر العربية في شهر رمضان المبارك، والتي أهمها اللحوم والأسماك والدواجن، فضلاً عن تنوع الحلويات الشرقية التي تشتهر بها الدول العربية، لذا نبرز إليكم أهم الأطعمة المفيدة والمختلفة خلال 30 يوم رمضان 1443.

أفضل أكلات رمضان 2022

العشر أيام الأولي من شهر رمضان هم الأكثر صعوبة لدي البعض في الصيام لذي عليك اتباع برنامج صحي ومميز ومفيد للصوم والأفطار في هذه الأيام، فيعد الأنسب حاليا في الأيام الأولي كالتالي:

اليوم الأول: والذي يعد الأهم فى صيام شهر رمضان لذا نجد اهتمام كبير من قبل الأسر فى إختيار افضل الأطعمة.

دجاج مشوية.

شوربة لسان عصفور.

سلطة.

بطاطس.

عصير قمر الدين.

كنافة بالقشطة.

اليوم الثاني

جبن بالأرز المقلي.

بطاطس.

صدور فراخ محمرة بالزيت.

شوربة لسان عصفور.

سلطة.

عصير تمر.

بسكويت بالتمر والكيكه.

اليوم الثالث

محاشي بأنواعها كرنب وورق عنب.

ديك رومي.

سلطة خضراء.

طاجن لسان عصفور.

سلطة زبادي.

عصير قمر الدين.

صينية كنافة بالقشطة والمكسرات.

اليوم الرابع

دجاج مندي.

بطاطس محمرة بالزيت.

شوربة لسان عصفور.

سلطة خضراء.

جلاش.

عصير مانجو.

اليوم الخامس

صينية مكرونة بشاميل باللحم المفروم .

. سلطة خضراء.

سلطة زبادي.

عصير تمر هندي.

الحلويات مهلبية بالفراولة والحليب.

اليوم السادس

سمك.

سلطة طحين.

سلطة خضار.

عصير تفاح.

كيك بالشوكولاتة.

اليوم السابع

كبسة الدجاج.

سلطة الخضار.

تبولة.

صينية البسبوسة.

عصير الرومان.

اليوم الثامن

حمام محشي أرز أو فريك.

أرز معمر.

صينية بطاطس.

سلطة طماطم.

عصير موز بالحليب.

قطايف.

اليوم التاسع

لحمة بالفريكة.

سلطة خضراء.

عصير توت.

جلاش أصابع بالسوداني والزبيب.

اليوم العاشر

بط.

أرز مختوم بالشعرية.

سلطة خضروات.

ملوخية خضراء.

هريسة بالوز.

فراولة بالحليب.

جدول وجبات شهر رمضان الكريم 1443

ثاني 10 أيام من شهر رمضان يستحب فيهم تغيير الأطعمة مع تعود الجسم علي الصيام فقد ينصح باتباع هذه الوجباب في العشر الأيام التالية كالتالي:

اليوم الأول:

شاورما فراخ.

سلطة طحينه.

عيش.

خروب.

حلويات مشكل.

اليوم الثاني

حواوشي

شيبسي.

مخلل.

عصير عرق سوس.

بلح الشام.

اليوم الثالث:

صينية كوسه باللحمة مع البشاميل.

فراخ مشوية.

سلطة خضروات.

عصير برتقال.

حلويات أم علي.

اليوم الرابع

جمبري.

طحينه.

أرز.

سلطة.

عيش.

عصير مانجو.

كنافة بالمكسرات.

اليوم الخامس

مكرونة بصلصة الطماطم.

دجاج محمر بالزيت.

سلطة.

مخلل.

عصير أناناس.

بسيمة.

اليوم السادس

المرقوقة باللحمة أو الفراخ.

سلطة زبادي.

عصير جوافة بالحليب.

قطايف، قرع العسل.

اليوم السابع

حلة لحمة بالخضار والبطاطس بورمه.

أرز بشعرية.

سلطة خضروات.

عصير قمر الدين.

كنافة بالشربات.

اليوم الثامن

بط، فراخ محمرة بالزيت.

محشي ورق عنب.

ملوخية.

سلطة خضراء.

عصير تمر هندي.

جلاش بالمكسرات والشربات.

اليوم التاسع

سمك بلطي مشوي.

سلطة خضار.

طحينه بالثوم.

عيش.

أرز.

عصير فراولة.

قطايف وجلاش.

اليوم العاشر

بفتيك.

طاجن لسان عصفور.

سلطة.

طحينه.

عصير مانجو.

جلي وكستر.

برنامج أفطار شهر رمضان

في العشرة أيام الأخيرة من شهر رمضان الكريم يستحب أن تنهي برنامج أفطار شهر رمضان بنظام جيد قبل أول أيام العيد فقد ننصحك باتباع التالي:



اليوم الأول:

دجاج قطع.

أرز باللحمة.

بابا غنوج.

سلطة خضروات.

عصير عنب.

بسبوسة.

اليوم الثاني

جمبري مقلي.

أرز بسمتي.

سلطة خضروات.

طحينه حارة.

عصير رومان.

كنافة بالموز والمكسرات والزبيب.

اليوم الثالث

كفتة لحوم أسياخ.

بطاطس مقلية.

طحينه.

سلطة طماطم وكزبرة.

عيش.

عصير موز باللبن.

جلاش، كنافة.

اليوم الرابع

صينية بطاطس بالفراخ.

خبز.

سلطة.

مخلل.

أرز معمر.

تمر بالحليب.

تمر هندي.

اليوم الخامس

لحمة مشوية ع الفحم.

رقاق بالحمة المفرومة.

سلطة طحينه.

كاتشب.

خبز.

عصير ليمون.

طبق حلويات مشكل.

اليوم السادس

يبتزا مشكل لحوم وجبن وخضروات.

كاتشب .

. شيبيي.

عصير تفتح.

كيكة بالشكولات.

اليوم السابع

كريب لحوم وبانية وشاورما.

مخلل.

كاتشب.

عصير زبادي خلاط.

قطايف.

اليوم الثامن

دجاج مقلي صدور بانية.

مكرونة بصلصة الطماطم.

طحينه.

بابا غنوج.

عصير كيوي.

جلاش.

اليوم التاسع

ستيك لحوم، واليكم طريقة عمل الحنيز .

. عيش.

سلطة.

طحينه.

بابا غنوج.

موز باللبن.

كنافة بالقشطة ، كنافة بالمكسرات.

اليوم العاشر

طاجن باميا خضراء بالحمة.

أرز مختوم.

سلطة وخضروات.

موز باللبن.

طبق مكسرات، هريسة، واليك طريقة عمل البسبوسة.

أفضل المشروبات فى شهر رمضان 1443

الماء: أهم المشروبات الهامة التى تعمل ترطيب للجسم، كما تعمل على إزالة السموم وتسريع عملية الهضم، يجب أن لا يقل الماء عن ٨ أكواب.

قمر الدين: يزيد الجسم بالفيتامينات والمعادن وتقوية الأسنان والعظام.

التمر والحليب: يزيد من طاقة الجسم والسعرات الحرارية.

الخروب: يحتوي على ألياف وبروتين ويساعد على ترطيب الجسم.

إلى هنا وصلنا معكم للختام في شرح افضل أكلات رمضان 2022 وجبات مخصصة وأفكار جديد في 30 يوم رمضان 1443.