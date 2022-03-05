من أول استخدام.. طريقة عمل ماسك القهوة والنشا لبشرة مثالية 100% ولن تحتاجي لوضع المكياج بعد اليوم

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عمر شويل - جدة طريقة عمل ماسك القهوة والنشا حيث يفضل معظم النساء الماسكات الطبيعية للبشرة، لأنها هي الأفضل للبشرة، ومن أكثر الماسكات التي نالت على إعجاب الكثير منهن هو ماسك القهوة والنشأ، لأن القهوة لها تأثير إيجابي على جميع أنواع البشرة، وتعمل على إزالة الرؤوس السوداء.

طريقة عمل ماسك القهوة والنشا

وجه المرأة من أكثر المناطق في الجسم تهتم بها النساء، لأن نضارة الوجه دليل على أنوثتها وتجعلها جذابة أكثر فأكثر، مما يؤدي إلى الشعور بالثقة وشخصيتها القوية، ولكن تتأثر البشرة بسبب عوامل الجو المختلفة التي تؤثر بالسلب عليها، ونتيجة تراكم الأتربة على الوجه، تبحث جميع النساء لمعرفة ماسك طبيعي بأقل المكونات يعيد بشرتها إلى طبيعتها، معنا الماسك السحري الذي يعيد للبشرة جمالها ونضارتها مرة أخرى، بل أفضل مما كانت عليه، مكونات ماسك القهوة والنشا بسيطة وسهلة، والنتيجة واضحة من أول مرة.

ماسك القهوة للوجه للتفتيح

يتكون ماسك القهوة والنشا بمكونات بسيطة سهلة:

ملعقتين صغيرتين من النشا.

وملعقتين من القهوة البودر.

ملعقتين من الماء الدافئ.

ماء ورد على حسب الحاجة عند عمل الماسك.

طريقة العمل

بعد إحضار المكونات السابق ذكرها في الفقرة السابقة، نقوم بعمل الخطوات الأتية:

نضع القهوة في وعاء صغير.

نضيف ماء الورد على القهوة، ثم نخلطهم جدا.

بعد ذلك النشا على الخليط، ثم نقوم بالخلط حتى نحصل على قوام كريمي.

طريقة استخدام ماسك القهوة لتفتيح الجسم

يشتكون بعض النساء الذين يضعون الماسك بأنه لا نتيجة له، ونحن نقول لهم طريقة استخدام الماسك أهم من تحضيره، لأن الكل يحضره بطريقة ممتازة ولكن القليل فقط الذين يعرفون الطريقة الصحيحة للاستخدام وتتلخص في:

نقوم بفرد الماسك على الوجه كله.

نترك الماسك لمدة ربع ساعة.

نغسل الوجه بماء فاتر.

نحضر قطعة ثلج ونضعها على الوجه بشكل دائري، حتى يتم غلق مسام الوجه كله.

إذا تم تطبيق هذه الخطوات السابقة سوف تحصلين على نتيجة رائعة للوجه، مع العلم أنه يمكن استخدام هذا الماسك ثلاث مرات في الشهر، للحصول على نتيجة أفضل على المدى البعيد.

تحتوي القهوة على مواد تعمل على تفتيح البشرة وتنقيتها، بالإضافة أنها عامل قوي في منع ظهور الحبوب التي تظهر تحت الجلد، والنشا لا يقل أهمية عن القهوة، حيث يعمل على ترطيب البشرة وجعل ملمسها كملمس الأطفال، لذا قدمنا لكم نقدم لكم طريقة عمل ماسك القهوة والنشا من المنزل لبشرة مثالية دائماً.