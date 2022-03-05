الطعم رهيب.. طريقة عمل محشي الكوسة وسر التسبيكة المظبوطة 100% والتكة السحرية للمطاعم

من خلال مقالنا اليوم نقدم خطوات طريقة عمل محشي الكوسة لكل المبتدئين الراغبين في عمل وصفات ناجحة، من خلال مكونات بمقادير مضبوطة لتجدين في الأخير ألذ طعم وأطيب أكل، فجميع أنواع المحاشي سواء ورق العنب أو ورق الكرنب والباذنجان والفلفل بجميع ألوانه من الأكلات التي تشتهر بها مصر، ويرغب القادمين إليها من جميع أنحاء العالم لتذوق تلك الوصفة التي تحتوي على مكونات عديدة وبها الكثير من العناصر الغذائية.

طريقة عمل محشي الكوسة

واحد كيلو من الكوسا.

200 جرام من اللحم المفروم.

ثمرة بصل متوسطة الحجم مفرومة.

ملعقة صغيرة ملح.

ربع ملعقة من الفلفل الأسمر.

2 ملعقة صغيرة من السبع بهارات.

نصف ملعقة صغيرة من الكركم.

ثلاثة أرباع كوب رز.

صلصة المحشي

عصير حبتان من الطماطم.

علبة من صلصة الطماطم.

أربع فصوص من الثوم المفروم.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة نعناع ناشف.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسمر.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

تسبيكة المحشي

يتم وضع صلصة الطماطم في إناء عميق ونضيف عليه عصير الطماطم ثم الملح والفلفل الأسود.

ثم يتم وضعه على النار لعدة دقائق حتى تتجانس المكونات معا.

خطوات عمل محشي الكوسا

يتم غسل الأرز ونقعه لمدة 10 د، ثم غسل الكوسة بعد حفرها.

يتم وضع كلا من الأرز والبصل المفروم واللحم المفروم، والملح، والبهار، والكركم مع التقليب جيدا.

ثم نبدأ بإدخال الحشو السابق داخل الكوسا.

ثم يتم وضع الكوسا بعد حشوها في صلصة الطماطم.

يتم تركها على نار متوسطة لمدة 35 دقيقة أو حتى اكتمال النضج.

في مقلاة على النار يتم وضع بها قليل من زيت الزيتون ويتم وضع الثوم المفروم حتى يصبح لونه ذهبي ثم يتم إضافة النعناع.

يتم وضعهم على الكوسا مع التقليب على جميع الجهات.

في طريقة عمل محشي الكوسة لا يجب تقشيرها من الخارج، لأن قشرتها تحتوي على العديد من المعادن والفيتامينات الهامة لصحة الإنسان، كما أن قشرتها تجعل مذاقها ألذ، ولأصحاب الأكلات الصحية من الممكن إستبدال الأرز بالبرغل الغني بالألياف الذي يساهم بشكل كبير في تحسين عملية الهضم ومنع الإمساك، لب الكوسة يمكن الاستفادة منه من خلال طبخة بجانب المحشي.