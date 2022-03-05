“أبهري ضيوفك” طريقة عمل اللحم البقري بالأرز والحبهان والبصل المكرمل ولا أطعم

طريقة عمل اللحم البقري بالأرز والحبهان نظرًا لأن اللحم البقري هو أحد أكثر قطع اللحم اللذيذة والجذابة التي يحبها كثير من الناس لنكهته المميزة واللذيذة، فسوف نعرض لك تقنية جديدة لدمج اللحم البقري مع البصل بالكاراميل وأرز.

طريقة عمل اللحم البقري بالأرز والحبهان

5 ملاعق كبيرة زيت زيتون

قطعتان من الفلفل الأخضر مقطعة إلى شرائح

2بصلة متوسطة الحجم مقطعة إلى شرائح رقيقة

900 جرام من لحم الضلع

عشر حبات هيل

1/4 ملعقة صغيرة قرنفل كامل

عودتان طويلتان من القرفة، مقطعة إلى نصفين.

300 جرام أرز بسمتي

550 مليلتر من الماء المغلي

25 جم زبيب

12 ملعقة كبيرة بقدونس، أوراق مسطحة، مفرومة ناعماً

1.5 كوب أوراق شبت مقطعة

أوراق الكزبرة، نصف كوب، مفرومة

يتبل بالملح والفلفل الأسود المطحون حديثًا حسب الرغبة.

طريقة التحضير:

في مقلاة كبيرة بغطاء، سخني ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون على نار متوسطة.

يُضاف البصل والفلفل إلى الزيت ويُقلب جيدًا ويُطهى لمدة عشر إلى خمس عشرة دقيقة مع التحريك بانتظام حتى يكتسب البصل لونًا ذَهَبِيًّا.

ثم انقلي البصل والفلفل بالكاراميل إلى طبق، وامسحي المقلاة، وتبلي اللحم بالملح، والفلفل، وملعقة كبيرة من زيت الزيتون، وكذلك القرنفل، والقرفة، وامزجي جميع المكونات.