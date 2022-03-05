طريقة عمل كريم الخميرة للبشرة لتسمين وتبيض ونفخ الخدود وإزالة الحبوب ومحو التجاعيد تماماً

تبحث الكثير من السيدات والفتيات عن طريقة عمل كريم الخميرة للبشرة، والذي يعتبر من أهم وأفضل أنواع الكريم الطبيعي للبشرة، حيث أنه يمنح البشرة الجمال والحيوية التي تحتاج إليها، كما أنها تعمل على تنعيم البشرة وتسمين الخدود بشكل سحري ومن دون الحاجة إلى أي علاجات كيميائية أو عمليات جراحية لتمنحق الرونق التي تحتاجينه بشكل طبيعي سهل وبسيط.

طريقة عمل كريم الخميرة للبشرة

بعد انتشار الفوائد التي يقدمها كريم الخميرة لشد البشرة وكيف يعمل على تسمين الخدود، كان من الضروري أن نعرض لكم ماسك الخميرة للوجه بشكل موضح وذلك بداية من المكونات حتى طريقة التجهيز والاستخدام كما يلي في الفقرات التالية:

ماسك الخميرة للوجه

ملعقة واحدة حجم كبير من الزيادي.

وملعقة واحدة حجم كبير من النشا.

ملعقة واحدة حجم كبير من الخميرة بيرة.

وملعقة واحدة حجم كبير من ماء الورد.

طريقة التجهيز

في البداية من الضروري أن نعمل على خلط كميات الخميرة مع ماء الورد حتى تتجانس بشكل جيد إلى أن تذوب الخميرة بشكل متكامل.

وبعد ذلك نعمل على إضافة كمية الزبادي إلى الخليط ونخلطهم حتى يتجانسوا معا، ثم نقوم بإضافة كمية النشا حتى يتجانس الخليط بالكامل ليصبح كريم.

بعد ذلك عند الاستخدام من الضروري أن نقوم بغسل الوجه جيدا بالماء الفاتر وننشفه جيدا، ثم نقوم بوضع الخليط على البشرة فترى لا تقل عن ساعة ونصف.

ثم نقوم بغسله باستخدام الماء البارد ومع تكرار هذه الخلطة سوف تلاحظين الفرق الكبير.

فوائد كريم الخميرة للبشرة

يعمل هذا الخليط على غلق المسام الواسعة في البشرة والتي تسبب إفرازات ضارة وغير محببة للكثير.

يساعد على شد جلد البشرة وجعله أكثر مرونة مما كان عليه من قبل.

علاوة على ذلك يعمل على تقليل البثور والحبوب التي قد تظهر على البشرة وخاصًة عند أصحاب البشرة الدهنية.

يعمل على المساعدة في توحيد اللون الخاص بالبشرة، يقضي على مشكلات الرؤوس السوداء وكذلك حبوب الشباب التي تمثل رعب للكثير.

يؤخر من ظهور علامات الشيخوخة والتقدم في السن. يعمل على المساعدة في تنظيف البشرة بشكل جيد فهو يعتبر كولاجين طبيعي للبشرة.

هذا وقد عرضنا لكم في المقال السابق طريقة عمل كريم الخميرة للبشرة. بداية من المكونات إلى الخطوات الخاصة بها. كما أوضحنا لكم كافة الفوائد التي تعود على البشرة. من استخدام كريم الخميرة للبشرة. وذلك حتى تتمكني من الظهور بالظهر التي ترغبين به بشكل كبير.