اجداع سمك ممكن تعمليه... عمل السمك المقلى والمشوي بخلطة رهيبة طعم وريحة يجيب اخر الشارع

السمك المقلى والمشوي، يعشق الكثير تناول السمك بكافة أنواعه مقلي ومشوي وكذلك الصينية، ودائمًا ما يبحث محبيه عن طرق مختلفة لعمل السمك، والجدير بالذكر أن السمك يحتوي على مجموعة كبيرة من العناصر الغذائية وكذاك الاوميجا 3، ومن خلال هذا المقال نتعرف على أفضل وأسهل الطرق لعمل السمك المقلي والمشوي. عمل السمك المقلى للسمك المقلي أنواع مختلفة منها نتعرف عليه الآن.

عمل السمك المقلى والمشوي

1000 جرام من السمك المرغوب فيه.

اثني ملعقة كبيرة من الطحين.

ملعقة من الثوم المطحون صغيرة.

وملعقة صغيرة من الكزبرة.

ملعقة من الملح صغيرة.

ربع معلقة من الفلفل الأسود صغيرة.

كعك مطحون كمية مناسبة منه، وكلمة من الزيت.

طريقة تحضير السمك

تجهيز مفرمة، بها يتم طحن السمك في وعاء عميق.

إضافة كل من الكزبرة والملح أيضا الفلفل السمك المفروم.

مزج كل المكونات السابقة معًا، حيث يتم عجنها حتى يصبح الخليط عجينة لينة.

إضافة كيس من النايلون في صينية مع إخراج أطراف منها خارج الصينية.

وضع الخليط في الصينية والضغط عليه جامد بكف اليد حتي يتم تسويته.

تغطية الصينية بكيس من النايلون.

وضع الصينية في الثلاجة لمدة من الوقت تتراوح من ثلاثين إلى أربعين دقيقة في الثلاجة، حتى تصبح متماسكة.

إخراج الصينية من الثلاجة، وإخراجها من النايلون، ووضع العجينة فوق لوح خشبي، وباستخدام سكينة حادة حتى تتقطع العجينة إلى أصابع.

وضع الكعك المطحون في طبق، ثم نضع البصل والملح في طبق آخر، ووضع الطحين في طبق ثالث.

يتم غمر أصابع السمك في الكعك ثم تغمر في البيض، وبعد ذلك في الطحين.

نسخن الزيت ونضع أصابع السمك، حتى يأخذ اللون الذهبي في الزيت، ثم نخرج ومكمل بنفس الطريقة باقي الكمية حتى ننتهي من ذلك

ونقدم السمك في طبق للتقديم.

عمل السمك المشوي

اثنين كيلو من السمك البلطي مغسول ومنقوع جيدًا في الملح والليمون والخل.

تحضير ربع كوب من الكزبرة.

تحضير ربع كوب من الليمون.

نصف معلقة من الكمون.

زيت وفلفل حسب الرغبة، وخمس فصوص من الثوم المطحون.

طريقة تحضير عمل السمك المشوي