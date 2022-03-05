ضعيها على بشرتك.. خلطة صابونة دوف الوردية وفير اند لفلي سيذهلك البياض والنعومة

تقوم الكثير من الفتيات باستخدام صابونة دوف للعناية بالبشرة كما تستخدم كريم فير اند لفلي لتفتيح البشرة، ولكن يمكنك خلط المكونين بكل سهولة لعمل خلطة صابونة دوف الوردية وفير اند لفلي الذي يساعد في علاج الكثير من مشكلات البشرة، فيمكنك عمل ذلك بكل سهولة في المنزل وبمكونات بسيطة، تابع المقال للحصول على كيفية عمل الوصفة.

خلطة صابونة دوف الوردية وفير اند لفلي

إليك طريقة عمل خلطة صابونة الدوف مع الكريم الذي يعمل على تفتيح البشرة بكل سهولة، وإليك الطريقة فيما يلي:

تفتيح البشرة بصابونة دوف وفير اند لفلي

المكونات:

نصف صابونة دوف الوردية.

ربع كوب من ماء الورد.

ملعقتين ونصف من الجلسرين الطبي.

خمس ملاعق من عصير الليمون الفريش.

ست ملاعق من كريم فير اند لفلي.

علبة كريم قديمة.

طريقة تحضير الخلطة:

أولا قومي ببشر صابونة دوف باستخدام المبشرة.

بعد ذلك أحضري طبق متوسط الحجم وضعي به الصابونة، وضعيه على نار هادئة.

ثم اتركي الصابون حتى يذوب تماماً.

بعد ذلك أضيفي إليه الجلسرين وقلبي حتى يذوب.

ثم أطفئي النار وأضيفي إلى المكونات ماء الورد وقلبي جيداً.

بعد ذلك قومي بوضع عصير الليمون، وقلبي المكونات مرة أخرى.

ثم أخيراً ضعي كريم الفير اند لفلي عليه.

بعد ذلك اخلطي المكونات جيداً.

ثم قومي بتعقيم العلبة القديمة وضعي الخليط بها.

بعد ذلك استخدمي الخليط يومياً وضعيه على وجهك وافرديه.

ثم قومي بغسله بعد مرور ربع ساعة بالماء الفاتر ولاحظي الفرق.

فائدة خليط صابونة دوف وكريم فير اند لفلي

لهذه الخلطة فوائد عديدة في تبيض البشرة حيث تحتوي على الكثير من المواد التي تعمل على علاج البشرة من كثير من المشكلات منها ما يلي:

تعتبر هذه الوصفة من الوصفات سريعة التحضير، والموفرة جداً وتبقى معك لمدة تفوق الشهر الكامل.

يضفي على الجسم رائحة جذابة.

يعطي الجسم نعومة شديدة وذلك لأنه يحتوي على الجلسرين.

يعمل على تفتيح البشرة.

يجعل الجسم نضر ومشرق.

في نهاية المقال فقد قمنا بالحديث عن خلطة صابونة دوف الوردية وفير اند لفلي، والتي تعتبر من المواد المفيدة للبشرة عليك العناية ببشرتك باستخدام هذه الخلطة الفعالة، واجعلي الفتيات يسألونك عن سر نضارة وإشراق بشرتك.