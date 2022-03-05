نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لبشرة كالأطفال.. ماسك القهوة للتجاعيد ونفخ الخدود لن تحتاجي لمكياج أو عمليات تجميل في المقال التالي

عمر شويل - جدة ماسك القهوة للتجاعيد ونفخ الخدود، ازداد البحث عنه في الفترات الأخيرة، تبحث الكثير من الفتيات على أكثر الوصفات التي يكون تأثيرها جيد وفعال، للحصول على بشرة مشدودة ونضرة، وخدود منفوخه، وجميلة ذات شكل جذاب، يوجد الكثير من المنتجات التجميلية المختلفة الخاصة بجمال ونضارة البشرة ونفخ الخدود، ولكن تعمل القهوة على إعطاء نتيجة مرضية، وصحية للبشرة، وتضل الفتيات والسيدات الوصفات الطبيعية، لأنها آمنة وصحية وسهلة ويمكن أن يتم تنفيذها في المنزل.

ماسك القهوة للتجاعيد ونفخ الخدود

القهوة من المكونات الطبيعية التي تساعد على تقشير وترطيب البشرة بشكل فعال، وتساعد على تحفيز الدورة الدموية في الوجه، وتتغذى منه البشرة، ويصل إليها الفيتامينات التي تساعد على شد ونضارة البشرة وامتلائها، كما أنها تحتوي على مضادات للأكسدة، التي تساعد على التخلص من تجاعيد البشرة، يمكن استخدام العسل الأبيض مع القهوة حتى تتشبع البشرة من الفوائد التي لا حصر لها من العسل.

ماسك القهوة والعسل الأبيض لشد البشرة، وامتلائها

الكثير من الفوائد الطبيعية والفيتامينات والمعادن التي توجد في هذا الماسك، وسوف نتعرف على كيفية تحضيره، واستخدامه.

المكونات:

ملعقتين من القهوة.

ملعقة من العسل.

طريقة تطبيق الماسك:

أولا في إناء نظيف نضع فيه كلا من القهوة، والعسل الأبيض،

بعد ذلك نقوم بخلط المكونات جيدا، حتى تتجانس وتحصلين على قوام كريمي.

ثم قبل تنفيذ الطريقة على الوجه، يمكن تجربتها أولا على الكفوف.

بعد ذلك يتم وضع الماسك على البشرة لمدة من 10 إلى 15 دقيقة.

ثم قومي بعمل حركات دائرية، للتخلص من الخلايا الميتة.

بعد ذلك يغسل الوجه بالماء الفاتر.

ثم يكرر هذا الماسك مرتين أسبوعياً.

ماسك القهوة وبياض البيض

يساعد بياض البيض على شد الوجه، والتخلص من التجاعيد والانتفاخات، ويغذي البشرة، وتعمل البشرة على مد الوجه بمضادات الأكسدة، التي تقلل من ظهور علامات التجاعيد والشيخوخة والتقدم في السن.

المكونات:

بياض بيضة.

نصف ملعقة قهوة.

طريقة تطبيق الماسك:

أولا ضرب بياض البيضة جيدا، بالإضافة إلى نصف ملعقة من القهوة، ونخلط المكونات جيدا.

بعد ذلك توزيع الماسك على البشرة.

يمكنك فرد الماسك حول العينين، فهو آمن على جميع مناطق الوجه.

ومن الضروري عدم القيام بأي تعابير على الوجه، يجب عليك الاسترخاء لمدة 10 دقائق.

بعد ذلك غسل الوجه جيدا بالمياه الدافئة، ثم غسل الوجه بالغسول المناسب، أو الصابون، ثم يغسل بالماء البارد.

وفي نهاية المقال قدمنا المعلومات الكافية عن ماسك القهوة للتجاعيد ونفخ الخدود يجب عليك اتباع الخطوات السابقة للحصول على أفضل نتيجة.