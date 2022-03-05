أصابع جبن مقلية مقرمشة ألذ مقرمشات مقبلات لذيذة سريعة التحضير، يعشق أطفالك تناول المقرمشات الجاهزة التي تباع في محلات على الرغم من أنه يمكنك أن تحضريها في منزلك بابسط المكونات لديك في منزل، ومن تلك المقبلات أصابع جبن مقلية المقرمشة التي تغطى بطبقة من التوابل والبقسماط التي تعطيها طعم لذيذ وشكل مميز لا يقاوم، فبطريقة سهلة سريعة بسيطة للغاية سوف نقدم لكم طريقة عمل مقرمشات أصابع جبنة مقلية قدميها لأطفالك بجانب الوجبات ستعرفي معنا سر قرمشتها وتكون مثل التي تباع في محلات مقرمشة ومتماسكة من خارج وطرية مطاطة من داخل وتحضر بأربع مكونات فقط أساسية بنفس وصفة أصابع جبن الجاهزة.

أصابع جبن مقلية المقرمشة الذهبية

نحتاج إلى عدد 2 عبوة من جبن ريكوتا. حوالي 250 جرام من جبن موتزاريلا. عدد 2 صفار بيض. ورقة من عجينة سمبوسة. ربع كوب من بقدونس مفروم أو يمكن الاستغناء عنه. مكونات طبقة أصابع جبن خارجية بياض البيض. كوب من دقيق. كمية من زيت للقلي.

خطوات تحضير أصابع جبن مقلية مقرمشة الجاهزة