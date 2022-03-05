 أحسن بسكويت العشر دقائق المقرمش أسرع وأسهل بسكويت خفيف

تعتبر طريقة تحضير بسكويت العشر دقائق أحد أحدث الوصفات التي يبحث عنها الجميع على مواقع الطبخ، وكما إنها منتشرة بكثره في هذة الفترة في كل المحلات والبيوت، وسبب تلك الشهرة هي أن بسكويت العشر دقائق يعتبر من أسهل وأسرع الحلويات التي يمكن تحضيرها في وقت قصير جدا وبدون أي مجهود.

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وهي أيضاً تتميز بطعمها المقرمش الرائع وكما أن الأطفال يحبون تناولها جداً، وتعتبر أيضاً إنها تشبه وصفات تحضير البيتي فور إلى حد كبير من حيث المكونات ومن مميزات تلك الوصفة بسكويت العشر دقائق إنها دائما تنجح، حتى من التحضير للمره الأولى وهي أنسب وصفه للمبتدئين في مطبخ خاصة في صنع الحلويات بسبب سهولة تحضيرها ولا تحتاج إلى الكثير من خطوات.

مكونات بسكويت عشر دقائق

1 بيضة بنفس درجة حرارة المطبخ. ربع معلقة صغيرة فانيليا. 1 كوب ونصف من الدقيق الأبيض. 1 معلقة صغيرة من البيكنج بودر. ربع معلقة صغيرة ملح. نصف كوب من السكر الناعم. ربع كوب من السمن بنفس درجة حرارة الغرفة. ربع كوب من الزيت النباتي. ورق زبدة.

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