طريقة عمل القرص الطرية بعجينة سحرية هشة وطرية بأقل المقادير

الآن أصبح من السهل جداً على ربات البيوت إعداد كافة أنواع المعجنات في البيت بنفسها، وعدم الاضطرار لشرائها من المخابز المخصصة في تحضيرها، وهناك الكثير من أنواع المعجنات المختلفة وذات الطعم الرائع، والقرص الطرية واحدة من أفضل وألذ أنواع المعجنات، والتي عرفت بشكل كبير في الوطن العربي وبشكل خاص في مصر، حيث يمكن تحضيرها فارغة دون أي حشوات، أو وضع الحشوات المختلفة بها، وكما نعلم جيداً أن المعجنات بشكل عام سر نجاحها العجينة التي يجب أن تكون هشة وطرية، ولذلك لابد من اختيار طريقة سهلة وبسيطة وبعجينة جيدة لإعداد القرص الطرية، ونوافيكم في هذا المقال طريقة عمل القرص الطرية بعجينة سحرية هشة.

طريقة عمل القرص الطرية بعجينة سحرية

تعتبر القرص الطرية من أفضل أنواع المعجنات الخطيرة، والتي تتمتع بطعم رائع للغاية ومحببة من الجميع، ومن السهل جداً إعدادها في البيت بكل سهولة، وتقديمها للعائلة في الأوقات المختلفة، حيث يمكن تقديمها في الصباح مع كوب الشاي أو في المساء وكوجبة خفيفة، ومن سر نجاح عجينة القرص الطرية لابد من اختيار نوع دقيق جيد، يتم العجن من خلال العجان الكهربائي سيكون أفضل بكثير من العجن باليدين، وسيعطينا نتيجة رائعة وعجينة هشة وطرية.

مقادير القرص الطرية:

نصف كوب من الزيت.

2 كوب كبير لبن رائب.

3 أكواب كبيرة دقيق أبيض منخول.

ملعقة كبيرة سمسم.

سمسم للتزين.

رشة ملح.

ملعقة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة سكر.

طريقة التحضير:

بخطوات بسيطة جداً وسهلة يتم الحصول على قرص طرية لذيذة ورائعة، وتلك الخطوات تتمثل في: