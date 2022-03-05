لعشاق التجديد.. صبغ الشعر أحمر ناري بالحناء بدون صبغات وابهري كل من يراكِ بلوك جرئ

تميل الكثير من السيدات إلى صبغ الشعر أحمر ناري بالحناء لأنه من الألوان التي تظل موضة لعدة سنوات متتالية بالإضافة إلى انه يتناسب مع الكثير من أنواع البشرة، حيث أنه يتماشى مع البشرة البيضاء، والبشرة الشقراء، والبشرة الخمرية، كما أنه مميز ومختلف عن درجات الأصفر والبني المعتاد، ويمكن تحضيره واستخدامه بكل سهولة.

صبغ الشعر أحمر ناري بالحناء

يمكن القيام بصبغ الشعر بلون احمر مميز في المنزل باستخدام مواد طبيعية لا تترك آثار سلبية على الشعر وذلك او استخدام صبغات صناعية فقط تحصلي على شعر مصبوغ بالأحمر الناري بمكونات طبيعية 100% بسهولة.

طريقة صبغ الشعر باللون الأحمر بالحناء

المكونات:

10 ملاعق كبيرة من الحناء.

3 ملاعق كبيرة من قشر الرمان المطحون.

كوب متوسط الحجم من خل التفاح.

وكوب متوسط الحجم من غلي ماء الكركديه.

عصير ليمونة واحدة.

ماء دافئ لعجن الحنة.

طريقه صبغ الشعر احمر بالحنه

أولا في البداية لابد من تنظيف الشعر جيدًا من خلال غسله بالماء الفاتر والشامبو الذي يتناسب مع نوع الشعر، وذلك للتخلص من آثار الزيوت الموجودة به.

بعد ذلك لابد من تجفيفه بالسيشوار لكي يتم وضع الحناء عليه وهو جاف تمامًا حتى يستطيع اللون أن يثبت على الشعر.

ثم نحضر وعاء عميق و متوسط الحجم.

بعد ذلك توضع جميع المكونات مع بعضها في الوعاء.

ثم تقلب الحناء مع قشر الرمان المطحون مع خل التفاح حتى يتجانسوا مع بعضهم.

بعد ذلك يتم عجن الحناء بالماء حتى الوصول إلى القوام المتماسك الذي يمكن وضعه على الشعر ويظل ثابتًا.

لا يتم إضافة عصير الليمون في البداية مع باقي المكونات.

بعد ذلك تغطى الحناء وتوضع في مكان دافئ وتترك لمدة لا تقل عن 3 ساعات.

ثم يوضع عصير الليمون على الحناء ويتم تقليبه مع الخليط حتى يتداخل معه.

بعد ذلك يوضع الخليط على الشعر مت توزيعه جيدًا على الشعر بالكامل من الجذور حتى الأطراف.

ثم يترك الخليط على الشعر لمدة لا تقل عن 3 ساعات.

بعد ذلك يغسل الشعر بالماء الفاتر فقط للتخلص من أثر الخليط تمامًا.

لا يفضل استخدام الشامبو إلا بعد ثبات لون الشعر.

في نهاية مقال صبغ الشعر أحمر ناري بالحناء تحدثنا عن كيفية صبغ الشعر للحصول على هذه الدرجة وذكرنا جميع المكونات التي لا يمكن الاستغناء عنها في الوصفة وتابعنا الخطوات بالتفصيل لكي يمكن الحصول على هذه الدرجة بنجاح.