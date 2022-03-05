إعملي العيش الكيزر فالمنزل بكوب دقيق واحد وفخطوة واحدة

العيش الكيزر لا غنى عنه في أشهى السندوتشات اللذيذة والشهية كالبورجر فهو يعد أساس العديد من الوجبات، وكما ترغب دائما حواء في تجنب شراء المأكولات جاهزة من الخارج وترغب في تحضيرها فالمنزل لضمان جودتها، فاليوم سوف نتناول طريقة سهلة لتحضير في المنزل بكل تكاته وأسرار نجاحه بدلاً من شراءه جاهز من الأفران وبمكونات بسيطة متوفرة في كل بيت.

مكونات ومقادير العيش الكيزر:

2 كوب دقيق.

بيكنج بودر.

3 ملاعق حليب بودرة.

رشة ملح.

ملعقة ونصف سكر.

ربع كوب زيت.

كوب ماء دافئ (للعجن).

قطعة خميرة.

طريقة عمل وتحضير العيش الكيزر:

في نصف كوب ماء نضع الخميرة والسكر ونقلب كل المكونات جيداً ونتركها حتى تخمر ونتأكد من فاعليتها اولاً. نضع المكونات الجافة معاً في وعاء ونقلبهم جيداً حتى تتجانس كافة المكونات معاً. ثم نضيف المواد السائل ونعجن كل المكونات حتى تمتزج ونغطى العجينة ونتركها حتى تتخمر لمدة ساعة أو أكثر حسب الجو في مكان دافئ. نقسم العجين إلى كرات متساوية حسب الحجم المعتاد للعيش الكيزر. نرص العجين في صينية مدهونة بالزيت أو بها ورقة زبدة ونتركها تخمر مرة أخرى ويتضاعف حجم كرات العجين. ندهن الوجه بالزيت ثم نرش السمسم وندخلها فى الفرن على درجة حرارة متوسطة على الرف الأوسط حتى ينضج ويأخد اللون الذهبي.

مكونات تحضير العيش السوري:

3 كوب وربع دقيق أبيض.

قطعة متوسطة خميرة.

بيكنج باودر.

ذرة ملح.

3 ملعقة صغيرة سكر ناعم.

ربع كوب زيت.

نصف كوب حليب دافئ.

كوب الإ ربع ماء دافئ.

طريقة تحضير العيش السوري: