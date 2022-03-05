الخبز العربي بدون فرن بأسهل طريقة وأبسط مكونات

يعتبر الخبز العربي من المكونات الرئيسية لكل الموائد العربية، ويتم تقديمه مع كل الأكلات فالخبز يساعد على الشعور بالشبع كما أنه يقلل الإحساس بالجوع، وتفضل كثير من ربات البيوت عمل الخبز في المنزل بدلاً من شرائه جاهز، حيث يمكن عمله بكميات كبيرة والاحتفاظ به في الفريزر، ولكن البعض قد يجد صعوبة عند عمل المخبوزات في المنزل بسبب عدم توفر الفرن أحياناً، ولذا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة لعمل الخبز العربي بدون الحاجة لفرن وبطريقة سهلة وبسيطة.

مكونات الخبز العربي



تتوفر مكونات الخبز العربي في المنزل، وهي كما يلي:-

3 أكواب من الدقيق متعدد الاستعمالات.

ملعقة كبيرة من الحليب البودرة.

نصف كوب من الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة من السكر.

2 ملعقة كبيرة من الزيت.

3 ملاعق كبيرة من الزبادي.

رشة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

طريقة التحضير

يمكنك عمل الخبز العربي في المنزل بطريقة بسيطة كما يلي:-