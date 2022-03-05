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عمر شويل - جدة الخبز العربي بدون فرن بأسهل طريقة وأبسط مكونات - ثقفني
مكونات الخبز العربي
يعتبر الخبز العربي من المكونات الرئيسية لكل الموائد العربية، ويتم تقديمه مع كل الأكلات فالخبز يساعد على الشعور بالشبع كما أنه يقلل الإحساس بالجوع، وتفضل كثير من ربات البيوت عمل الخبز في المنزل بدلاً من شرائه جاهز، حيث يمكن عمله بكميات كبيرة والاحتفاظ به في الفريزر، ولكن البعض قد يجد صعوبة عند عمل المخبوزات في المنزل بسبب عدم توفر الفرن أحياناً، ولذا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة لعمل الخبز العربي بدون الحاجة لفرن وبطريقة سهلة وبسيطة.
مكونات الخبز العربي
تتوفر مكونات الخبز العربي في المنزل، وهي كما يلي:-
- 3 أكواب من الدقيق متعدد الاستعمالات.
- ملعقة كبيرة من الحليب البودرة.
- نصف كوب من الماء الدافئ.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- 2 ملعقة كبيرة من الزيت.
- 3 ملاعق كبيرة من الزبادي.
- رشة صغيرة من الملح.
- ملعقة كبيرة من الخميرة.
طريقة التحضير
يمكنك عمل الخبز العربي في المنزل بطريقة بسيطة كما يلي:-
- نضع نصف كوب من الماء الدافئ وملعقة كبيرة من السكر والخميرة في إناء عميق ونقلب جيداً ونغطي الخليط لمدة عشر دقائق حتى تنشط الخميرة.
- ثم نقوم بإضافة ملعقتين كبار من الزيت وثلاث ملاعق من الزبادي وملعقة كبيرة من الحليب البودرة ورشة صغيرة من الملح ونقلب جيداً حتى يمتزج الخليط تماماً.
- نقوم بإضافة ثلاثة أكواب من الدقيق بالتدريج ونعجن باليد لمدة 10 دقائق حتى نحصل على عجينة طرية.
- نغطي العجينة وتترك لتختمر في مكان دافئ لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمها.
- ثم نقسم العجينة إلي كرات صغيرة الحجم وتوضع في صينية مبطنة بقليل من الدقيق وتغطي بكيس بلاستيك لمدة عشر دقائق حتى لا تجف بسبب الهواء.
- ثم نفرد كرات العجين على شكل دائرة على سطح مرشوش بقليل من الدقيق حتى لا تلتصق به العجينة أثناء الفرد.
- نضع الخبز في طاسة ساخنة على نار متوسطة ويترك لمدة دقيقتين.
- ثم يقلب من حين لآخر حتى ينضج تماماً ويأخذ لون ذهبي من الجانبين.
- عند تمام النضج نخرج الخبز من الطاسة ويغطي بفوطة نظيفة ويترك ليبرد تماماً ثم يقدم مع الأكلات المفضلة بألف صحة وعافية.
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