اعملي القراقيش الصيامي فى المنزل للدايت ولمن لا يحبون الألبان

تعتبر القراقيش الصيامي من انواع المخبوزات المقرمشة، والتى يتم صنعها من مكونات بسيطة جداً وغير مكلفة فهى موجودة بالمنزل، وذلك مثل الدقيق والماء والخميرة والزيت كما أنها تعد من المخبوزات التى تصلح للأخوة المسيحيين فى أثناء صيامهم، وكذلك لمن لا يحبون الألبان ولا منتجاتها وكذلك تصلح للذين يتبعون حمية غذائية معينة كالريجيم، وهى من المعجنات المقرمشة التى تصلح لوجبة الإفطار أو لتناوله فى وقت العصارى مع كوب من الشاى، وسف نتعرف سوياً من خلال موقع ثقفني على مكونات وطريقة تحضير القراقيش الصيامي بالتفصيل.

مكونات القراقيش الصيامي

تتكون القراقيش الصيامي من مكونات إقتصادية جدا وغير مكلفة وموجودة بالمنزل وهى كالتالي:

١/٢ كيلو من الدقيق.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

كوب من الزيت.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

١١/٢ كوب من الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة من السكر.

١/٢ ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة عمل القراقيش الصيامي سهلة وبسيطة جداً ويمكنك تنفيذها بكل سهولة فى المنزل وهى كمايلي: