نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعملي القراقيش الصيامي فى المنزل للدايت ولمن لا يحبون الألبان في المقال التالي
تعتبر القراقيش الصيامي من انواع المخبوزات المقرمشة، والتى يتم صنعها من مكونات بسيطة جداً وغير مكلفة فهى موجودة بالمنزل، وذلك مثل الدقيق والماء والخميرة والزيت كما أنها تعد من المخبوزات التى تصلح للأخوة المسيحيين فى أثناء صيامهم، وكذلك لمن لا يحبون الألبان ولا منتجاتها وكذلك تصلح للذين يتبعون حمية غذائية معينة كالريجيم، وهى من المعجنات المقرمشة التى تصلح لوجبة الإفطار أو لتناوله فى وقت العصارى مع كوب من الشاى، وسف نتعرف سوياً من خلال موقع ثقفني على مكونات وطريقة تحضير القراقيش الصيامي بالتفصيل.
مكونات القراقيش الصيامي
تتكون القراقيش الصيامي من مكونات إقتصادية جدا وغير مكلفة وموجودة بالمنزل وهى كالتالي:
- ١/٢ كيلو من الدقيق.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- كوب من الزيت.
- ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.
- ١١/٢ كوب من الماء الدافئ.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- ١/٢ ملعقة صغيرة من الملح.
طريقة الاعداد والتحضير
طريقة عمل القراقيش الصيامي سهلة وبسيطة جداً ويمكنك تنفيذها بكل سهولة فى المنزل وهى كمايلي:
- فى كوب نضع الخميرة والسكر وعليها نصن كوب من الماء الدافئ ونقلبهم مع بعض كويس حتى يذوب السكر ونتركهم لمدة ٥ دقائق حتى تظهر عليها فقاعات من الهواء.
- نحضر وعاء كبير للعجن ونضع به الدقيق بعد نخله جيداً ونضيف عليه ملعقة صغيرة من البيكنج بودر ونصف ملعقة صغيرة من الملح ونقلبهم مت بعض كويس.
- ثم نضيف عليهم الزيت ونفرك حتى يتشرب الدقيق الزيت تماما.
- بعد ذلك نضيف عليهم خليط الخميرة ونبدأ بالعجن مع إضافة الماء تدريجياً.
- نستمر فى العجن حتى تتكون لدينا عجينة طرية ولا تلتزق باليد ثم نتركها ترتاح لمدة ١٠ دقائق.
- بعد ذلك نبدأ فى تشكيلها ونأخذ قطعة من العجين ونلفها على شكل رول تخين شوية وبالأصابع نبططها شوية.
- نقطعها على شكل أصابع متوسطة العرض ثم نرصها فى صينية ونتركها حتى تختمر لمدة ٣٠ دقيقة.
- ندخلها الفرن المسخن مسبقا على درجة حرارة ٢٠٠ لمدة حتى تنضج.
- نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد ثم تقدم مع كوب من الشاى وبألف هنا وشفا.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ