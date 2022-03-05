نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية عمل كيكة قدرة قادر بشكلها الجميل بمكونات مظبوطة وطريقة بسيطة في المقال التالي
تعد كيكة قدرة قادر من أنواع الكيكات الجميلة الشكل، وسميت بذلك الاسم لأنها تتكون من ثلاث طبقات طبقة من الكراميل والطبقة الثانية من الصوص الأبيض والطبقة الثالثة من خليط الكيك، ويتم عملها فى حمام ماء ساخن داخل الفرن وذلك لكى تعطيكي الشكل المميز فى الآخر،وتبحث الكثير من السيدات عن طريقة لعملها فى المنزل وتكون ناجحة، وسوف اقدم لكم متابعينا الاعزاء اليوم من خلال موقع ثقفني مقادير وطريقة تحضير كيكة قدرة قادر بالتفصيل.
مقادير كيكة قدرة قادر
تتكون كيكة قدرة قادر من مكونات إقتصادية جدا وغير مكلفة ومعظمها موجود بالمنزل وهى كالتالي:
للكيك
- كوب من الدقيق.
- ٣/٤ كوب من السكر.
- ١/٢ ملعقة صغيرة من الملح.
- ١/٢ كوب من الزيت.
- ٣ حبة من البيض.
- ١/٢ ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- ١/٢ كوب من الماء.
- ملعقة كبيرة من الكاكاو.
- ١/٢ ملعقة صغيرة من الفانيليا.
للكريم كراميل
- ٢ ملعقة كبيرة من الماء.
- ٣/٤ كوب من السكر.
- ١/٢ كيلو من اللبن.
- ١/٢ ملعقة صغيرة من الملح.
- ٣ حبة من البيض.
- ١/٢ كوب من السكر.
- ١/٢ ملعقة صغيرة من الفانيليا.
طريقة الاعداد والتحضير
طريقة عمل كيكة قدرة قادر لها بعض الخطوات ولكنها جميعها لاتأخذ وقت فى تجهيزها وهى كمايلي:
- فى طاسة على النار نضع السكر وعليه ملعقتين الماء حتى يتكرمل مع التقليب حتى يصبح لونه غامق.
- نحضر وعاء أو حلة ونضع بها اللبن حتى يغلي.
- وفى بولة نضع البيض والسكر والفانيليا ونقلبهم مع بعض كويس ثم ننزل عليهم باللبن المغلي مع التقليب المستمر حتى يتكون لدينا صوص تقيل شوية.
- فى وعاء الخلاط نضع مكونات الكيك من البيض والسكر والزيت والفانيليا ونخلطهم مع بعض كويس.
- فى بولة نضع الدقيق المنخول ونضيف عليه البيكنج بودر والملح والكاكاو ونخلطهم مع بعض كويس.
- ثم نضيف عليهم الخليط السائل مع التقليب بالمضرب السيلك حتى يتجانس الخليط مع بعضه تماما.
- نحضر قالب الكيك ونضع بها الكراميل الأول ثم نضيف عليه الصوص فى الآخر نضيف خليط الكيك.
- ونحضر صينية أكبر ونضع بها ماء مغلي ونضع بها قالب الكيك.
- ندخلها الفرن المسخن مسبقا على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ٣٥ دقيقة حتى تستوي.
- نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد ثم تقدم وبالف صحة وعافية.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ