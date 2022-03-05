فطائر اللحم الشهية بمكونات غير مكلفة والطعم أحلى من الجاهز

تعتبر فطائر اللحم من أكثر أنواع الفطائر المحببة لدى الكثيرون وخاصة الأطفال لمذاقها الطيب وقوامها الخفيف، كما أنها سهلة التحضير في المنزل ومكوناتها بسيطة وغير مكلفة، ويمكن تحضيرها بأكثر من حشوة فمثلاً يمكن حشوها باللحمة والبصل أو الخضار أو الجبن، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، أسهل طريقة لعمل فطائر اللحم الشهية بمكونات بسيطة وغير مكلفة والطعم أحلى من الجاهز.

مكونات فطائر اللحم



الحشوة

2 بصلة كبيرة مفرومة.

2 فلفل أحمر حلو مفروم.

1 فلفل أخضر حلو مفروم.

ربع كيلو لحمة مفرومة ناعم (250 جرام).

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

نصف ملعقة كبيرة من البابريكا.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

العجينة

كوب ونصف من الماء الدافئ.

2 ملعقة كبيرة من الزبادي.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة من السكر.

2 ملعقة كبيرة من الزيت.

ملعقة صغيرة ملح.

بياض بيضة واحدة بحرارة الغرفة.

4 أكواب ونصف من الدقيق الفاخر أو متعدد الاستعمالات.

لدهن الوجه

صفار بيضة.

ملعقة كبيرة من الحليب.

نصف ملعقة صغيرة من النسكافيه.

سمسم.

طريقة التحضير