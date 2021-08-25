نتائج وزارة الدفاع 1443 رابط تسجيل دخول بوابة القبول الموحد ضباط mod.gov.sa

ننشر رابط الاستعلام عن نتائج وزارة الدفاع 1442 القبول النهائي عبر بوابة وزارة الدفاع الإلكترونية، حيث تم الإعلان من جانب العامة للقبول والتسجيل بوزارة الدفاع عن قبول عدداً من المتقدمين ممن اجتازوا إجراءات القبول والمقابلات الشخصية بوظائف وزارة الدفاع المعلن عنها رسمياً عبر بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة، أما فيما يتعلق بنتائج المتقدمين لشغل الوظائف العسكرية لدى وزارة الدفاع نساء ورجال الفترة الحالية، فقد أعلنت لجنة القبول والتسجيل عن إطلاق نتائج الترشيح الأولي.

كما ينتظر الجامعيين إطلاق نتائج القبول في الوقت الحالي، ويجب العلم أيضاً أنه قد تم إغلاق باب القبول والتسجيل بوظائف وزارة الدفاع عبر بوابة التجنيد والقبول الموحد للقوات المسلحة للرجال والنساء للتعيين على رتبة رقيب – وكيل رقيب – عريف أول – عريف – جندي أول – جندي للنساء والرجال بالمملكة اليوم الخميس في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً، ومن خلال ثقفني نوفر رابط الاستعلام عن نتائج قبول وزارة الدفاع النهائي.

نتائج وزارة الدفاع 1442

أعلنت وزارة الدفاع عن إطلاق نتائج الترشيح الأولي للمواطنين المتقدمين ممن حصلوا على شهادة الثانوية العامة، ويتم الاستعلام عن أسماء المقبولين مبدئياً عن طريق دخول بوابة القبول الموحد للكليات العسكرية من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق بالمقال، وبعد اتباع الرابط الرسمي، قم بتعبئة بيانات المستخدم التي تتمثل في اسم المستخدم والرقم السري، ثم كتابة رمز التحقق المرئي، وأخيراً النقر على أيقونة “تسجيل الدخول”، ويمكنكم التعرف على الوثائق المطلوبة للمتقدمين إلى وزارة الدفاع ثانوي الآن.

تحديث: تم الإعلان اليوم من جانب وزارة الدفاع اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين عن إجراء الكشف الطبي الثاني وفق المواعيد التالية:

الطلبة الجامعيين المرشحين اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق لتاريخ 23 محرم 1443هـ.

طلاب الكليات العسكرية اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق لتاريخ 17 محرم 1443هـ.

نتائج قبول وزارة الدفاع 1442

تم الإعلان من جانب وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية عن إطلاق نتائج قبول الدفعة الأولى، حيث تم إرسال رسائل نصية على الهواتف الجوالة المسجلة لدى النظام من الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة تبارك للمقبولين شرف الانضمام للقوات المسلحة السعودية، كما أوضحت القوة العسكرية المقبول عليها المتقدم مثل القوات البرية الملكية السعودية.

وأوضحت الإدارة أيضاً أنه سيتم التواصل مع المقبول لاحقاً من جانب القوة المقبول عليها، كما يمكن الاستعلام عن نتائج القبول لوزارة الدفاع عبر بوابة القبول الموحد الإلكترونية، ومن ثم الدخول على حالة الطلب، وسوف تجد إحدى الرسالتين:

الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة السعودية تبارك لك شرف الانضمام لقواتها علماً بأن القوة المقبول عليها هي (القوات البرية الملكية).

نعتذر عن قبولك هذه الفترة، نتمنى لك التوفيق في الفترة القادمة (عدم القبول).

وزارة الدفاع القبول الموحد 1442

أعلنت وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية عبر موقع اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين اليوم الخميس بتاريخ 27 مايو 2021م الموافق لتاريخ 15 شوال 1442هـ عن إطلاق نتائج الترشيح الأولي للمتقدمين الجامعيين.

حيث يمكنكم الدخول إلى موقع وزارة الدفاع القبول الموحد للاستعلام عن نتائج القبول والتعرف على التعليمات الواجب اتباعها، بالإضافة إلى الاستعلام عن نتائج قبول وزارة الدفاع الدفعة الأولى عبر بوابة التجنيد الموحد من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:

بوابة القبول الموحد للضباط الجامعيين (afca.mod.gov.sa). البوابة الإلكترونية للقبول والتسجيل الموحد للقوات المسلحة (tajnidreg.mod.gov.sa).

الوثائق المطلوبة وزارة الدفاع ثانوي 1442

أوضحت اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية بوزارة الدفاع الوثائق المطلوب تقديمها إلى مكتب التسجيل مرفقة بطلب الالتحاق المبدئي للوزارة، حيث يمكنكم التعرف على الوثائق والمستندات المطلوب إحضارها من خلال النقاط التالية:

صورة من شهادة الثانوية العامة للطالب. إحضار صورة من شهادة اختبار قياس (القدرات العامة – اختبار التحصيلي – الكفايات). صورة من الهوية الوطنية، وصورة من دفتر العائلة لوالد الطالب المتقدم. إحضار صورة تثبت هوية والدة الطالب، وتكون مصدقةً في حال كانت غير مضافة في السجل المدني. صورة من معادلة الشهادة في حال صدور الشهادة من خارج المملكة. إحضار صورة من الهوية الوطنية أو السجل المدني أو حفيظة نفوس جد الطالب.

تعليمات وزارة الدفاع للمتقدمين الجامعيين

أصدرت اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين التعليمات الواجب الالتزام بها من جانب المتقدمين الجامعيين المرشحين مبدئياً، حيث تمثلت التعليمات في التالي:

تعبئة الاستبيان الطبي وطباعته. تحميل استمارة الالتحاق المبدئي وطباعتها وإكمال كافة الإجراءات المطلوبة. حجز موعد الكشف الطبي الأولي والمقابلة الشخصية عبر بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة. طباعة بطاقة المراجعة. الالتزام بالزي الرياضي بدون أي شعارات (بنطلون أي لون + قميص باللون الأخضر + حذاء مناسب مفتوح بدون شراب).

إحضار الهوية الوطنية للمتقدم. لن يُسمح بدخول أيٍ من المتعلقات الشخصية ومن ضمنها الهاتف الجوال. ضرورة اتباع الإرشادات الصحية وارتداء الكمامة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال مدة تواجد المقبول في مقر لجنة القبول والتسجيل للقوات المسلحة.

وزارة الدفاع نتائج القبول 1442

تم الإعلان رسمياً من جانب الإدارة العامة للقبول والتسجيل بوزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية عن قبول 122 متقدم ومتقدمة قد اجتازوا الإجراءات الخاصة بالمقابلة الشخصية للمطابقة، وقد تم الإعلان الوظائف التي تم نشر نتائج قبول المواطنين والمواطنات بها في تاريخ 6 جمادي الأولى 1442هـ.

وقد قدمت وزارة الدفاع دعوتها لكافة المقبولين والمقبولات ممن وردت أسماؤهم بنتائج القبول النهائي لوزارة الدفاع 1442 للدخول على منصة جدارة من أجل استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالفحوصات الطبية ومراجعة الجهات أو القطاعات العسكرية المقبولة بها.

وقد تم التأكيد من جانب الإدارة العامة للقبول الموحد بوزارة الدفاع السعودية على أنه في حال عدم حضور المقبول أو المقبولة نهائياً، فهذا يعتبر تنازلاً من جانبه عن الحق في الوظيفة المقبول عليها والعدول عنها، ومن يرغب في استعلام نتائج القبول لوزارة الدفاع 1442 يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق بالمقال أو من خلال الصور المرفقة.

رابط الاستعلام عن نتائج قبول وزارة الدفاع 1442

بعد أن تم الإعلان عن إتاحة الاستعلام عن الأسماء المقبولة نهائياً ممن اجتازوا المقابلة الشخصية وإجراءات القبول بوزارة الدفاع، فيتم البحث عن رابط الاستعلام الرسمي عبر بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة الإلكترونية، فمن يرغب في الإطلاع على النتائج يمكنه ذلك من خلال الصور المرفقة أو من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:

رابط دخول بوابة التجنيد الموحد (tajnid.mod.gov.sa) الرسمي.

بالصور.. أسماء المقبولين في وزارة الدفاع رجال 1442

بعد أن أعلنت وزارة الدفاع عن أسماء المقبولين نهائياً عبر موقعها الإلكتروني، فقد أرفقنا كافة الأسماء المقبولة “74” للرجال، حيث يمكنكم التعرف على الاسم والجهة المقبول بها من خلال الصور التالية:

وزارة الدفاع أسماء المقبولات 1442

أعلنت وزارة الدفاع عن قبول 48 متقدمة ضمن الوظائف المعلن عنها، حيث يمكنكم الإطلاع على اسم المقبولة نهائياً والجهة التي تم القبول بها من خلال الصور التالية:

موعد تقديم وزارة الدفاع للجامعيين

أعلنت اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين بوزارة الدفاع عن فتح باب القبول والتسجيل للعام الدراسي 1443هـ للخريجين الجامعيين ممن حصلوا على شهادة البكالوريوس من أجل تقديم وزارة الدفاع 1442 للالتحاق بالخدمة العسكرية اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ 20 رمضان 1442هـ الموافق لتاريخ 2 مايو 2021م، وسوف يتم فتح التسجيل في وزارة الدفاع للجامعيين عبر بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة السعودية.

رابط وزارة الدفاع تقديم الجامعيين

حددت وزارة الدفاع التخصصات المطلوبة للعام الدراسي 1442هـ للمتقدمين من الحاصلين على المؤهل الجامعي أو شهادة البكالوريوس، ويجب العلم أن تخصصات وزارة الدفاع 1442 يتم تحديثها مع بدء كل مرحلة قبول، ويمكنكم التعرف على تخصصات وزارة الدفاع للجامعيين المطلوبة، والحصول على رابط التقديم على وزارة الدفاع للجامعيين 1442 من خلال موقع ثقفني.

ومن يرغب في الإطلاع على شروط وزارة الدفاع للجامعيين 1442، ورابط التقديم على وزارة الدفاع الرسمي عبر موقع لجنة القبول والتسجيل المركزي أو بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة فور حلول الموعد المحدد للتسجيل من جانب لجنة القبول والتسجيل، يمكنه ذلك الآن من خلال موقع ثقفني، كما يمكنكم الاستعلام عن أسماء المقبولين والمقبولات المعلن عنهم رسمياً من قبل وزارة الدفاع من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق بالمقال.

بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة

تقوم اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين بوزارة الدفاع بالإعلان سنوياً عن بدء استقبال طلبات التسجيل في وزارة الدفاع للجامعيين الراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية كضباط، ويتم تحديد الموعد الذي سيتم بدء التسجيل به عبر الصحف الرسمية المحلية وعبر موقع بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة.

حيث يتم تعبئة نموذج تقديم وزارة الدفاع للجامعيين عن طريق بوابة القبول الموحد، ويتم فرز المتقدمين وإجراء المفاضلة بينهم على أساس معدل الجامعة ودرجات اختبار قياس القدرات للتخصصات النظرية فقط، وفي حال عدم توافر نتيجة قياس القدرات لدى المتقدم، فيجب عليه ترك الحقل الخاص بها فارغاً، ويمكنكم الآن استعلام نتائج وزارة الدفاع 1442 المعلنة رسمياً من خلال اتباع الرابط المرفق.

نتائج وزارة الدفاع التجنيد الموحد

تم إغلاق باب القبول والتسجيل للراغبين في التقديم عبر بوابة القبول والتجنيد الموحد للالتحاق بالخدمة العسكرية لدى وزارة الدفاع للرجال والنساء للتعيين على رتبة رقيب حتى رتبة جندي يوم الخميس بتاريخ السابع عشر من شهر رمضان الجاري، ويترقب المتقدمين في الوقت الحالي إعلان الوزارة عن إطلاق نتائج القبول المبدئي 1442.

وتتم عمليات البحث عن نتائج الترشيح المبدئي أو نتائج قبول وزارة الدفاع المبدئية، وقد أعلنت وزارة الدفاع عبر بوابة القبول والتجنيد رسمياً عن اقتراب موعد إطلاق نتائج وزارة الدفاع، وسيتم توفير رابط الاستعلام عن أسماء المقبولين والمقبولات فور الإعلان عن ذلك رسمياً عبر موقع ثقفني بمشيئة الله تعالى.

تحديث: يتم إعلان نتائج القبول عبر بوابة التجنيد الموحد للجنسين رجال ونساء المتقدمين لشغل وظائف وزارة الدفاع العسكرية، حيث تم إصدار دفعات قبول جديدة بعد الانتهاء من الفرز الأولي من قبل الإدارة العامة للقبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحة، حيث يمكن لأي متقدم الآن الدخول إلى الحساب الشخصي للاستعلام عن الأسماء المقبولة الصادرة حتى الآن من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق بالمقال.

خطوات الحصول على رقم الطلب وزارة الدفاع

من يرغب في استعادة رقم الطلب أو رقم التسجيل الخاص بالمتقدم الذي من المقرر حصوله عليه عند تعبئة نموذج التقديم، يمكنه استعادته مرة أخرى من خلال دخول بوابة القبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحة الإلكترونية باتباع الرابط الرسمي المرفق، ثم النقر على المتقدمين الجامعيين، ثم الضغط على أيقونة “المساعدة” من القائمة الجانبية والنقر على “استعادة رقم الطلب”.

ويجب تعبئة البيانات المطلوبة وهي رقم بطاقة الأحوال، ورقم بطاقة الأحوال لوالد الطالب، رقم الجوال للمتقدم، ثم تعبئة رمز التحقق الموجود بالصورة، ثم النقر على إرسال، وسيتم الحصول على رقم التسجيل أو رقم الطلب الخاص بك، وسيتم الحاجة إلى هذا الرقم عند مراجعة لجنة القبول لأي غرض.

نتائج القبول وزارة الدفاع 1442

اشترطت اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين بوزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية “التحصين” لاستكمال إجراءات القبول النهائي للطلاب في المرافق التعليمية والتدريبية التي تتبع وزارة الدفاع السعودية، حيث يعد الحصول على لقاح التحصين ضد فيروس كورونا شرط أساسي للقبول النهائي بوزارة الدفاع.

وينتظر الجامعيين في الوقت الحالي إطلاق نتائج القبول بالوزارة، حيث لم يتم الإعلان عن موعد محدد لإتاحة الاستعلام عن أسماء المقبولين في وزارة الدفاع السعودية، وفور الإعلان الرسمي عن النتائج، سيتم إتاحة رابط الاستعلام عن نتائج وزارة الدفاع القبول النهائي عبر موقع ثقفني بمشيئة الله تعالى، ويجب التقديم للحصول على التحصين حتى يتم القبول نهائياً من قبل الوزارة.

تقديم وزارة الدفاع ثانوي 1442

تم الإعلان من جانب اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين بالمملكة عن فتح باب القبول والتسجيل للمتقدمين الثانوي للالتحاق بالخدمة العسكرية لدى إحدى كليات الوزارة وفق تسلسل الرغبات للمتقدم اعتباراً من اليوم الثلاثاء بتاريخ 20 شوال 1442هـ الموافق لتاريخ 1 يونيو 2021م.

ويتم التقديم على وزارة الدفاع عن طريق دخول بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة أو موقع “اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين” الإلكتروني، وذلك من خلال اتباع رابط وزارة الدفاع تسجيل دخول الرسمي المرفق بالمقال عبر موقع ثقفني.

القبول الموحد وزارة الدفاع 1442

أعلنت الإدارة العامة للقبول والتسجيل الموحد بوزارة الدفاع عن اشتراط التحصين لاستكمال الإجراءات الخاصة بالقبول النهائي للطلاب في المرافق والجهات التعليمية والتدريبية التي تتبع الوزارة، حيث يعتبر الحصول على لقاح التحصين ضد فيروس كورونا كوفيد 19 مطلباً أساسياً لقبول المرشح النهائي، ومن يرغب في استعلام نتائج وزارة الدفاع 1442 يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق.

ويجب العلم أنه يتم الإعلان عن نتائج قبول وزارة الدفاع فور الانتهاء من الفرز والمفاضلة لكافة المتقدمين، ويتم الإعلان مباشرةً عن إطلاق النتائج في بوابة القبول الموحد ضباط الإلكترونية، وفي حال فقدان رقم الطلب الخاص بالمتقدم، فيمكن استرجاعه مرة أخرى من خلال الذهاب إلى قائمة المساعدة ثم النقر على خيار استعادة رقم الطلب، ثم قم بتعبئة كامل البيانات الخاصة بك.

وزارة الدفاع شرط التحصين

تم الإعلان من جانب وزارة الدفاع السعودية عن اشتراط التحصين لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت الحكومية والخاصة والتعليمية واستخدام وسائل النقل العامة، حيث تم تطبيق شرط التحصين اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ الأول من شهر أغسطس لعام 2021م.

ويشترط التحصين لاستكمال الإجراءات الخاصة بالقبول النهائي للطلاب في المرافق التعليمية والتدريبية التي تتبع وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية، حيث يعتبر الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد مطلباً أساسياً للقبول النهائي، وذلك للمحافظة على سلامة سكان المملكة والحد من تفشي فيروس كورونا.

نتائج ترشيح وزارة الدفاع 1442

تقوم وزارة الدفاع بالإعلان عن نتائج القبول المبدئي للكليات العسكرية من خلال إرسال رسائل نصية تحتوي على ما يفيد بقبول المتقدم للانضمام لصفوف القوات المسلحة بحيث يقوم الطالب بحجز موعداً إلكترونياً من خلال موقع لجنة القبول المركزي بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة، ثم يتوجه الطالب في الموعد المحدد له لمكتب التسجيل بمبنى رئاسة هيئة الأركان العامة رقم 2 مصطحباً معه صورتين من الكشف الطبي النهائي.

تحديث: ينتظر المتقدمين بالتسجيل في وزارة الدفاع إطلاق نتائج القبول أو نتائج ترشيح وزارة الدفاع الدفعة الثانية تجنيد، وانتظار إطلاق نتائج كليات وزارة الدفاع ثانوي وجامعيين، ويجب العلم أنه فور إطلاق نتائج قبول وزارة الدفاع 1443، يمكنكم الاستعلام عن النتائج من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق بالمقال.