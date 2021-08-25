نتائج قبول وزارة الدفاع للجامعيين 1442 رابط بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة tajnidreg

ننشر رابط الاستعلام عن نتائج قبول وزارة الدفاع للجامعيين 1442 الحاصلين على شهادة البكالوريوس للالتحاق بالخدمة العسكرية لدى وزارة الدفاع السعودية، حيث أعلنت اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين للقوات المسلحة عن إطلاق نتائج القبول المبدئي في وزارة الدفاع 1442 للمتقدمين الجامعيين أو نتائج الترشيح الأولي للمتقدمين الحاصلين على المؤهل الجامعي، وقد أوضحت اللجنة التعليمات الواجب اتباعها عند الحضور لمكتب التسجيل الواقع في طريق الملك عبد العزيز باتجاه الجنوب بمبنى قيادة القوات البرية سابقاً أمام إسكان ضباط القوات المسلحة، ومن خلال ثقفني نوفر رابط الاستعلام عن نتائج وزارة الدفاع للجامعيين عبر بوابة القبول والتسجيل للقوات المسلحة الإلكترونية.

نتائج قبول وزارة الدفاع للجامعيين 1442

تم الإعلان يوم الخميس بتاريخ الخامس عشر من شهر شوال لعام 1442هـ الموافق لتاريخ السابع والعشرون من شهر مايو للعام الميلادي الجاري من جانب اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين للقوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية عن ظهور وإطلاق نتائج القبول المبدئي للمتقدمين الجامعيين للالتحاق بالخدمة العسكرية لدى وزارة الدفاع لعام 1443هـ.

وقد أوضحت لجنة القبول الموحد للقوات المسلحة التعليمات الواجب التقيد والالتزام بها من قبل كافة المتقدمين الجامعيين المرشحين أولياً، حيث تتمثل تعليمات لجنة القبول المركزية في التالي:

ضرورة تعبئة الاستبيان الطبي ثم طباعته. تحميل الاستمارة الخاصة بالالتحاق المبدئي وطباعتها وإكمال كافة الإجراءات المطلوبة. حجز موعد الكشف الطبي الأولي والمقابلة الشخصية. طباعة بطاقة المراجعة. الالتزام بالزي الرياضي بدون أي شعارات (بنطلون أي لون + قميص باللون الأخضر + حذاء مناسب مفتوح بدون شراب). إحضار بطاقة الهوية الوطنية للمتقدم. لن يتم السماح بدخول أيٍ من المتعلقات الشخصية للمتقدم ومن ضمنها الهاتف الجوال. ضرورة اتباع الإرشادات الصحية وارتداء الكمامة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال مدة تواجد المقبول في مقر لجنة القبول والتسجيل للقوات المسلحة.

رابط بوابة القبول الموحد وزارة الدفاع

يتم الإطلاع على نتائج قبول الجامعيين بوزارة الدفاع عن طريق الدخول إلى موقع وزارة الدفاع بوابة القبول الموحد للجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين 1442، حيث يمكن من خلال بوابة المتقدم التعرف على حالة الترشيح وتحميل استمارة القبول بعد أن يتم الإعلان رسمياً عن ظهور نتائج الترشيح الأولي.

وتكون الاستمارة معبئة بشكل آلي، كما يمكن من خلال بوابة المتقدم أيضاً بعد ظهور نتائج القبول المبدئي للمتقدمين حجز موعداً لإجراء الكشف الطبي والمقابلة الشخصية، ومن يرغب في الحصول على رابط لجنة القبول المركزي للاطلاع على إعلان الترشيح، ورابط البوابة الإلكترونية للقبول والتسجيل الموحد لاستعلام النتائج، يمكنه ذلك من خلال التالي:

بوابة لجنة قبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين (afca.mod.gov.sa). رابط البوابة الإلكترونية للقبول والتسجيل الموحد للقوات المسلحة (tajnidreg.mod.gov.sa).

وزارة الدفاع نتائج الدفعة الثانية

تم الإعلان اليوم من جانب وزارة الدفاع ممثلةً في اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين بالمملكة العربية السعودية عن إجراء الكشف الطبي الثاني للطلاب الجامعيين وطلاب الكليات العسكرية وفق المواعيد التالية:

الطلبة الجامعيين المرشحين اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق لتاريخ 23 محرم 1443هـ.

طلاب الكليات العسكرية اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق لتاريخ 17 محرم 1443هـ.

وزارة الدفاع نتائج القبول المبدئي 1442

تم الإعلان من جانب اللجنة المركزية لقبول الطلاب بوزارة الدفاع عن إمكانية الطلاب الذين يختارون يومي الأحد والاثنين الموافق لتاريخ الثامن عشر والتاسع عشر من شهر شوال الجاري للكشف الطبي والمقابلة الشخصية في حال عدم القدرة على إنهاء الإجراءات الخاصة باستمارة القبول، الحضور لإجراء الكشف الطبي والمقابلة الشخصية وإكمال إجراءات الاستمارة في وقتٍ لاحق.