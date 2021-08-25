وزارة الدفاع أسماء المقبولين والمقبولات 1442 رابط نتائج القبول الموحد mod.gov.sa

أعلنت وزارة الدفاع أسماء المقبولين والمقبولات من المتقدمين والمتقدمات لشغل وظائف الوزارة ممن اجتازوا المقابلات الشخصية بالوظائف التي تم الإعلان عنها بتاريخ 6 جمادي الأولى 1442هـ عبر موقع وزارة الدفاع الرسمي، ويجب العلم أنه قد تم إغلاق باب القبول والتسجيل في وظائف الوزارة عبر بوابة التجنيد الموحد والقبول للقوات المسلحة الخاصة بالرجال والنساء للالتحاق بالخدمة العسكرية في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر اليوم الخميس بتاريخ السابع عشر من شهر رمضان المبارك الموافق لتاريخ 29 أبريل 2021م، ومن خلال ثقفني نوفر رابط الاستعلام عن الأسماء التي تم قبولها بشكل نهائي للرجال والنساء عبر بوابة التجنيد الموحد للقوات المسلحة.

وزارة الدفاع أسماء المقبولين 1442

أعلنت وزارة الدفاع عن نتائج الترشيح الأولي للمتقدمين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة اليوم الأحد بتاريخ 10 ذي القعدة 1442هـ الموافق لتاريخ 20 يونيو 2021م، ويتم الاستعلام عن أسماء المقبولين مبدئياً عن طريق دخول بوابة القبول الموحد للكليات العسكرية من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي (afca.mod.gov.sa).

وبعد اتباع الرابط الرسمي المرفق عالية، قم بتعبئة بيانات المستخدم التي تتمثل في اسم المستخدم والرقم السري، ثم كتابة رمز التحقق المرئي، وأخيراً النقر على أيقونة “تسجيل الدخول”، ومن يرغب في معرفة الوثائق المطلوبة يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط نتائج قبول وزارة الدفاع المبدئية عبر ثقفني.

وزارة الدفاع نتائج الدفعة الثانية 1443

تم الإعلان اليوم من قبل وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية ممثلةً في اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين عن موعد إجراء الكشف الطبي الثاني لطلاب الكليات العسكرية والطلاب الجامعيين، حيث جاء مواعيد الكشف الطبي وفق المواعيد التالية:

الطلبة الجامعيين المرشحين اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق لتاريخ 23 محرم 1443هـ.

طلاب الكليات العسكرية اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق لتاريخ 17 محرم 1443هـ.

وزارة الدفاع الوثائق المطلوبة للثانوي 1442

أوضحت اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين بوزارة الدفاع الوثائق المطلوب تقديمها لمكتب التسجيل مرفقة بطلب الالتحاق المبدئي وهي:

صورة من شهادة الثانوية للمتقدم. إحضار صورة من شهادة اختبار القدرات العامة، وصورة من اختبار التحصيلي واختبار الكفايات. صورة من الهوية الوطنية للمتقدم، وصورة من دفتر العائلة لوالد الطالب. إحضار صورة تثبت هوية والدة الطالب، وتكون مصدقةً في حال كانت غير مضافة في السجل المدني. صورة من معادلة الشهادة في حال صدرت الشهادة من خارج المملكة. إحضار صورة من الهوية الوطنية أو السجل المدني أو حفيظة نفوس جد الطالب.

نتائج وزارة الدفاع للجامعيين 1442

تم الإعلان اليوم الخميس بتاريخ 27 مايو 2021م الموافق لتاريخ 15 شوال 1442هـ من جانب وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية عبر موقع اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين عن إطلاق نتائج الترشيح الأولي للمتقدمين الجامعيين 1442هـ، حيث يمكنكم الدخول إلى موقع وزارة الدفاع القبول الموحد للاستعلام عن نتائج القبول والتعرف على التعليمات الواجب اتباعها من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:

رابط بوابة القبول الموحد للضباط الجامعيين وزارة الدفاع (afca.mod.gov.sa). البوابة الإلكترونية للقبول والتسجيل الموحد للقوات المسلحة (tajnidreg.mod.gov.sa).

وزارة الدفاع نتائج القبول النهائي 1442

تم الإعلان من جانب الإدارة العامة للقبول والتسجيل بوزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية اليوم الخميس بتاريخ 17 رمضان 1442هـ عن إطلاق أسماء تم قبولها نهائياً ممن اجتازوا المقابلات الشخصية واختبارات القبول للوظائف المعلن عنها من جانب الإدارة العامة للقبول خلال شهر جمادي الأول 1442هـ عبر موقع وزارة الدفاع الإلكتروني.

حيث أعلنت الوزارة عن قبول عدد 122 مواطن ومواطنة نهائياً في وظائف وزارة الدفاع، وقد أرفقت رابط الاستعلام عن أسماء المقبولات أو المقبولين عبر بوابة القبول الموحد لوزارة الدفاع، حيث يمكنكم الإطلاع على الأسماء من خلال ملف بصيغة pdf للرجال وأخر للنساء.

رابط استعلام نتائج وزارة الدفاع 1442

وجهت الوزارة دعوتها للمواطنين المقبولين والمواطنات ممن تم قبولهن الواردة أسماؤهم ضمن الملفات المرفقة بالإعلان عبر موقع وزارة الدفاع، بالدخول إلى منصة جدارة الإلكترونية لاستكمال الإجراءات الخاصة بالفحوصات الطبية ومراجعة الجهة المقبول بها، ومن يرغب في الإطلاع على الأسماء المقبولة 1442، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:

رابط دخول بوابة التجنيد الموحد (tajnid.mod.gov.sa) الرسمي.

تحديث: أعلنت لجنة القبول والتسجيل المركزي بوزارة الدفاع عن إطلاق نتائج الترشيح المبدئي للمتقدمين والمتقدمات لشغل وظائف وزارة الدفاع العسكرية للتعيين على الرتب من رقيب وحتى جندي خلال الأيام القادمة بمشيئة الله تعالى، حيث سيتم الإعلان عبر بوابة القبول الموحد وزارة الدفاع عن إطلاق رابط الاستعلام عن نتائج الترشيح المبدئي ليتم التعرف على نتيجة القبول فور الإعلان عن ذلك، وسيتم توفير رابط الاستعلام عن نتائج الترشيح فور الإعلان عن ذلك رسمياً من جانب الوزارة عبر ثقفني.

استعلام وزارة الدفاع نتائج القبول “بالصور”

تم التأكيد من جانب الوزارة عن أن عدم الحضور لاستكمال الإجراءات يعتبر تنازلاً عن الحق في الوظيفة وعدولاً عنها، ويمكنكم الإطلاع على أسماء الرجال والجهة التي تم القبول بها من خلال الصور التالية:

أسماء المقبولات وزارة الدفاع 1442

بوابة التجنيد الموحد وزارة الدفاعأغلقت الإدارة العامة للقبول والتجنيد الموحد بوزارة الدفاع باب التسجيل في وظائف وزارة الدفاع للتعيين على الرتب من رقيب وحتى جندي للمواطنين والمواطنات بالمملكة العربية السعودية اليوم الخميس، ومن المقرر أن يتم فتح باب تقديم وزارة الدفاع للجامعيين الحاصلين على البكالوريوس للالتحاق في الخدمة العسكرية اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ 20 رمضان 1442هـ.

تقديم وزارة الدفاع للجامعيين 1442

تم تحديد التخصصات المطلوبة للعام الدراسي 1442هـ من جانب اللجنة المركزية للقبول والتسجيل بوزارة الدفاع للمتقدمين من الحاصلين على شهادة البكالوريوس، ويجب العلم أن تخصصات وزارة الدفاع للجامعيين يتم تحديثها مع بدء كل مرحلة قبول، ويمكنكم التعرف على تخصصات وزارة الدفاع للجامعيين المطلوبة.

ومن يرغب في الإطلاع على شروط وزارة الدفاع 1442 للجامعيين، والحصول رابط التقديم على وزارة الدفاع الرسمي عبر بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية فور حلول الموعد المحدد للتسجيل من جانب لجنة القبول والتسجيل المركزي، يمكنه ذلك الآن من خلال موقع ثقفني، كما يمكنكم الاستعلام عن أسماء المقبولين والمقبولات المعلن عنهم رسمياً من قبل وزارة الدفاع من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق بالمقال

بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة

أعلنت لجنة القبول المركزي بوزارة الدفاع عن أنه سيتم إعلان نتائج الترشيح المبدئي للرجال والنساء المتقدمين عبر بوابة التجنيد الموحد للالتحاق بالوظائف العسكرية من رتبة رقيب حتى رتبة جندي، وسيتم توفير رابط الاستعلام عن نتائج وزارة الدفاع 1442 فور إطلاق الأسماء المقبولة بوزارة الدفاع بشكل رسمي من قبل لجنة القبول والتسجيل المركزي بالوزارة.

وفي الوقت الحالي يتم استقبال طلبات التسجيل في وزارة الدفاع للجامعيين عبر بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة للالتحاق بالعام الدراسي 1443هـ، حيث يتم التقديم عن طريق النقر على “المتقدمين الجامعيين”، وستجد أسفل الصفحة ضمن (روابط تهمك) رابط “البدء بالتسجيل”، قم بالنقر عليه، وسيتم التحويل لصفحة تسجيل طلب جديد، قم بتعبئة البيانات الأساسية – التحصيل العلمي – البيانات الصحية – رمز التحقق، ثم النقر على إرسال.

ويتم استعادة رقم الطلب الخاص بالمتقدم الذي من المقرر أن يتم الحصول عليه عند تعبئة نموذج التقديم عن طريق دخول بوابة القبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحة، النقر على المتقدمين الجامعيين، ثم النقر على أيقونة “المساعدة” من القائمة الجانبية، ثم النقر على “استعادة رقم الطلب”.

ويجب تعبئة البيانات المطلوبة وهي رقم بطاقة الأحوال، ورقم بطاقة الأحوال لوالد الطالب، رقم الجوال للمتقدم، ثم تعبئة رمز التحقق الموجود بالصورة، ثم النقر على إرسال، وسيتم الحصول على رقم التسجيل الخاص بك، حيث من المقرر تقديمه للجنة عند مراجعتها لأي غرض.

وزارة الدفاع أسماء المقبولين بوابة التجنيد الموحد

تم إغلاق باب القبول والتسجيل عبر بوابة القبول والتجنيد الموحد للالتحاق بالخدمة العسكرية لدى وزارة الدفاع للرجال والنساء للتعيين على رتبة رقيب حتى رتبة جندي يوم الخميس بتاريخ السابع عشر من شهر رمضان الجاري، ومنذ ذلك الحين وقد ازدادت عمليات البحث عن نتائج الترشيح المبدئي أو نتائج قبول وزارة الدفاع المبدئية للمتقدمين والمتقدمات.

ولكن يجب العلم أنه لم يتم إعلان نتائج القبول المبدئي لوزارة الدفاع، حيث أعلنت وزارة الدفاع عبر بوابة القبول والتجنيد رسمياً عن اقتراب موعد إطلاق النتائج، وسيتم توفير رابط الاستعلام عن الأسماء المقبولة بوزارة الدفاع فور الإعلان عن ذلك رسمياً من قبل لجنة القبول والتسجيل بالوزارة عبر موقع ثقفني بمشيئة الله تعالى.

نتائج القبول وزارة الدفاع 1442

أوضحت اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين بوزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية وجوب “التحصين” من أجل استكمال إجراءات القبول النهائي للطلاب في المرافق التعليمية والتدريبية التابعة لوزارة الدفاع السعودية، حيث يعد الحصول على لقاح التحصين ضد فيروس كورونا شرط أساسي للقبول النهائي بالوزارة.

وينتظر الجامعيين في الوقت الحالي إطلاق نتائج قبول وزارة الدفاع 1442، حيث لم يتم الإعلان عن موعد محدد لإتاحة الاستعلام عن الأسماء المقبولة حتى الآن، وفور الإعلان الرسمي عن النتائج، سيتم إتاحة رابط الاستعلام عن نتائج وزارة الدفاع القبول النهائي عبر موقع ثقفني بمشيئة الله تعالى، ويجب التقديم للحصول على التحصين حتى يتم القبول نهائياً من قبل الوزارة.

موعد تقديم وزارة الدفاع للثانوي 1442

تم الإعلان من جانب اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين عن فتح باب القبول والتسجيل للمتقدمين الثانوي للالتحاق بالخدمة العسكرية لدى إحدى كليات الوزارة وفق تسلسل الرغبات للمتقدم اعتباراً من اليوم الثلاثاء بتاريخ 20 شوال 1442هـ الموافق لتاريخ 1 يونيو 2021م.

وزارة الدفاع استعلام برقم الهوية

يتم إتاحة استعلام نتائج وزارة الدفاع برقم الهوية للاستعلام عبر بوابة التجنيد الموحد للجنسين رجال ونساء، حيث تم إصدار دفعات قبول جديدة بعد الانتهاء من الفرز الأولي من قبل الإدارة العامة للقبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحة.

ويمكن لأي متقدم الآن الدخول إلى الحساب الشخصي للاستعلام عن الأسماء المقبولة الصادرة حتى الآن من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق بالمقال، عن طريق النقر على “تسجيل الدخول الموحد”، ثم تعبئة البيانات المطلوبة (اسم المستخدم – كلمة المرور)، ورمز التأكيد، ثم النقر على “دخول”.