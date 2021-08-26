وظائف شاغرة للجنسين بشركة المراعي في 3 مدن، معظم الشباب في ظل الظروف التي يمر بها العالم يبحثون عن وظائف لهذا توفر وظائف شاغرة للجنسين بشركة المراعي في 3 مدن، تطلب شركة المراعي العديد من الموظفين الجداد في العديد من المجالات والتخصصات حتى يبدأون العمل في الشركة.

تقدم شركة المراعي فرصة ذهبية للعديد من الشباب المؤهلين الذين لا يجدوا عمل، قم بقراءة التخصصات المطلوبة والشروط وإذا كانت تطابق معك قم بالتقديم.

وظائف شاغرة للجنسين بشركة المراعي في 3 مدن

قامت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية بالإعلان عن حاجتها للموظفين لبدأ العمل في شركة المراعي بمرتبات مجزية وتأمين عمل، إذا كانت الشروط تطابق معك قم بالتسجيل عند فتح الموقع الخاص بالشركة.

كذلك إن هذه الوظائف متوفرة لحملة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في مختلف التخصصات، إن شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والمشروبات قد أعلنت عن وظائف شاغرة للجنسين بشركة المراعي في 3 مدن وهم الخرج والرياض وجازان.

تفاصيل عن وظائف شركة المراعي

تقدم الشركة وظائف متاحة لتخصصات معينة وهي:

مدرب تقني/ تصنيع (للرجال/ الخرج).

كذلك تحتاج الشركة إلى منسق النقل (للنساء/ الرياض).

بالإضافة إلى محاسب (للرجال/ الرياض).

كذلك فني محاسبة/ المبيعات (للرجال/ جازان).

بالإضافة إلى احتياجهم إلى محلل دعم العمليات مت الرجال في الرياض.

أيضًا أخصائي تدريب أول (للجنسين/ الرياض).

شروط عامة للعمل

يوجد العديد من الشروط العامة التي يجب أن تتوفر في الأشخاص المتقدمين على جميع التخصصات وهي أنه:

يجب أن يتحلى المتقدم بالمظهر الحسن.

القدرة على التعامل مع الأزمات والمشاكل في أوقات العمل.

القدرة على العمل تحت ضغط.

الالتزام بمواعيد العمل.

السرعة في أداء العمل.

لا يشترط الخبرة السابقة في العمل.

أيضًا يجب على الموظف التحلي بالأمانة والصدق.

إذا كنت مهتم وتريد التقديم على الوظائف المتاحة التي تقدمها شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والمشروبات، يمكنك الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة والتقديم على الوظيفة المناسبة لك.

سيبدأ فتح التقديم على الوظائف الخالية بداية من يوم الثلاثاء الموافق 24 من شهر أغسطس عام 2021 ميلادي.

املأ البيانات المطلوبة وقم بارسالها ليتم تقيمها.

سيقوم الإداريين بالاطّلاع على جميع الملفات المبعوثة ومن ثم أختيار الأنسب.

تفقد الإيميل الخاص بك بشكل يومي في حالة التواصل معك لإجراء المقابلة، سيتم إبلاغك في أقرب وقت إذا كنتا من المتأهلين للعمل في الوظيفة.

كيفية التقديم على وظائف شاغرة للجنسين في شركة المراعي