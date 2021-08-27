تقديم وظائف الدفاع المدني على رتبة جندي 1443 وسلم الرواتب

تقديم وظائف الدفاع المدني على رتبة جندي 1443. تعلن الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية. عن فتح باب القبول والتسجيل بالمديرية العامة للدفاع المدني، على وظائف رتبة جندي رجال. وذلك في عدد من الوظائف المتاحة لديها. ممن تتوافر فيهم الشروط والمؤهلات المطلوبة للقبول والتسجيل على وظيفة جندي رجال، وهي أحدي الوظائف العسكرية التي تتطلب توافر شروطاً معينة في المتقدمين لشغلها، وهو ما سوف نوضحه خلال السطور المقبلة، كما أننا سوف نوضح الوظائف الشاغرة والمؤهلات المطلوبة لشغل تلك الوظائف.

تقديم وظائف الدفاع المدني رتبة جندي 1443 وسلم الرواتب

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عن عدد من الوظائف الشاغرة لديها، على أن يتم التقديم في تلك الوظائف من خلال إتباع الخطوات البسيطة التالية:-

1- الدخول على رابط أبشر توظيف.

2- يتم استيفاء البيانات المطلوبة، وتحديد الوظائف المطلوب التقدم لها بعناية والتي تتوافق مع المؤهل الدراسي والشروط المطلوبة والمعلن عنها.

والوظائف المطلوبة في المديرية العامة للدفاع المدني على رتبة جندي رجال 1443 هي كالتالي:-

الشروط المطلوبة لشغل وظيفة رتبة جندي رجال بالدفاع المدني:-

هناك عدد من الشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم لشغل الوظائف وهذه الشروط هي:-

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية الأصل والمنشأ، والاستثناء الوحيد من هذا الشرط هو أن يكون المتقدم قد نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة في الخارج.

2- أن يكون المتقدم لشغل هذه الوظائف حسن السمعة والسير والسلوك، وغير محكوم عليه باية جرائم مخلة بالشرف والأمانة.

3- ألا يكون متزوج من غير سعودية.

4- ألا يكون المتقدم قد سبق له التعيين على أية وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية.

5- ألا يكون قد انهيت خدمته العسكرية لأي سبب ما أو قد أنهيت خدمته من أية وظيفة حكومية.

6- اجتياز كافة اختبارات القبول.

7- أن يكون الطول متناسب مع الوزن وفقاً لما تحدده اللائحة الصحية.

8- أن يكون المؤهل العلمي متناسب مع الوظيفة المتقدم لها، وفى حالة الحصول على المؤهل من الخارج فلابد أن يتم مصادقته من قبل وزارة التعليم.

مواعيد التقديم:-

سوف يتم تفعيل الرابط السابق الاشارة إليه اعتباراً من تاريخ 20/1/1443 الموافق 28/8/2021 وينتهي التقديم يوم الخميس الموافق 25/1/1443 الموافق 2/9/2021.

سلم الرواتب 1443:-