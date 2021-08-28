التقديم في وظائف ديوان المظالم للجنسين 1443، حيث قد أعلنت الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان المظالم، عن حاجة الهيئة الي شغل بعض الوظائف الإدارية الخالية لديها، حيث يوفر ديوان المظالم ما يقرب من (70) وظيفة إدارية خالية، ويتم التقديم في هذه الوظائف للجنسين من الرجال والنساء، وتوفر الهيئة درجات وظيفية تتم على الدرجة السابعة والسادسة والرابعة، وفي حالة الموافقة علي القبول فسوف يتم العمل بالوظيفة بنظام التعاقد، وقد حددت الهيئة بأن العمل بهذه الوظائف سوف يكون في مقر الديوان والمحاكم التابعة له في كلٍ من مدينة الرياض ومدينة وجدة ومدينة والدمام، وسوف نوضح لكم شروط وطريقة التقديم في وظائف ديوان المظالم للجنسين.

شروط التقديم في وظائف ديوان المظالم

وضعت هيئة ديوان المظالم بعض الشروط العامة التي يجب توافرها في جميع المتقدمين لهذه الوظائف، حتي يتم قبول التسجيل بنجاح وضمان الحصول علي وظيفة، ومن هذه الشروط ما يلي:

يجب علي المتقدم أو المتقدمة أن يكون سعودي الجنسية.

ألا يقل عمر المتقدم للوظائف عن 18 عام.

يجب أن يكون المتقدم للوظائف لائقا صحياً حتي يتم قبول التسجيل.

يجب أن يتمتع جميع المتقدمين بحسن السير والسلوك والسمعة الجيدة.

يجب أن يكون المتقدم غير محكوم عليه بحد شرعي أو يوجد عليه أي أحكام وعقوبات خاصة بالسجن لمدة تتعدي عن عام.

يجب أن يكون الشخص المتقدم حاصلاً على المؤهلات المطلوبة وفق متطلبات الوظيفة من خلال تصنيف وطبيعة الوظائف بالخدمة المدنية.

يجب النجاح في اختبار قياس القدرة المعرفية المتعلق بالخدمة المدنية للوظائف الخاصة بالتقديم علي المرتبة السادسة والسابعة.

يجب أن يتم إجراء المقابلات الشخصية للمجتازين والنجاح بها.

كيفية التقديم في وظائف ديوان المظالم

أكدت الهيئة بأن التقديم في وظائف ديوان المظالم سوف يكون مستمر حتي يوم الأحد الموافق 28 محرم 1443هـ، حتي الساعة الرابعة مساءً، علي أن يتم التقديم لجميع المتقدمين من خلال الدخول علي موقع جدارة وهو الموقع الرسمي من أجل تقديم جميع الراغبين في الحصول علي وظيفة من بين 70 وظيفة إدارية خالية، مع ضرورة توافر الشروط السابقة حتي يتم القبول.