التسجيل بوظائف الدفاع المدني للرجال 1443 jobs.sa

الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية قد أعلنت بواسطة موقعها الإلكتروني عن تواجد بعض الفرص الوظيفية الخاصة بها، فقد تم فتح باب القبول من أجل التقديم في الوظائف العسكرية للخاصة بالمديرية العامة للدفاع المدني، وقد حددت الهيئة بأن التقديم بوظائفها سوف يكون للرجال من خلال رتبة جندي، وقد أوضحت وزارة الدفاع بأن التقديم في وظائفها سوف يكون لجميع الخريجين من حملة شهادات الثانوية والدبلوم في بعض التخصصات التي تحتاج إليها الوزارة، ولكن قبل التقديم يجب علي كل شخص أن يتعرف علي جميع الشروط الخاصة بالتقديم من أجل نجاح القبول والتسجيل، وسوف نوضح لكم أبرز الشروط الخاصة بالتقديم وكيفية التقديم عبر موقعها الإلكتروني لجميع التخصصات المطلوبة.

وظائف وزارة الدفاع والتخصصات النشطة للتعيين

يتم التقديم في وظائف المديرية العامة للدفاع المدني من خلال التخصصات التي تم تحديدها من جانب الهيئة والتي يتم التقديم بناءً عليها، ومن هذه التخصصات ما يلي:

تخصص جندي إطفاء وإنقاذ.

تخصص جندي قائد ومشغل آليات.

تخصص جندي مفتش سلامة.

تخصص جندي منسق عمليات.

تخصص جندي مسعف.

تخصص جندي إداري.

تخصص جندي فني تصوير.

تخصص جندي فني إنشاءات.

تخصص جندي فني صيانة آليات.

تخصص جندي فني صيانة منشآت.

تخصص جندي فني اتصالات وقسم إلكترونيات

تخصص جندي فني حاسب آلي.

تخصص جندي فني موسيقى.

لابد من أن تكون جنسية الشخص الذي يقوم بالتقديم سعودي الجنسية من حيث الأصل.

أن يتميز بحسن السمعة والسلوك وعدم ارتباط اسمه بأي قضية تخل بالأمانة والشرف.

ألا يكون قد تولي أي عمل بأي قطاع عسكري من قبل أو العمل بجهة حكومية.

يشترط عدم الزواج من زوجة غير سعودية.

تناسب الطول مع الوزن للشخص هو من شروط التقديم، وأن يكون لائقاً طبياً.

النجاح والمرور في المقابلات التي تجري له.

شروط وظائف وزارة الدفاع الجديدةموعد التقديم ورابط تقديم الوظائف

التقديم بهذه الوظائف سوف يكون متاحاً من يوم السبت الموافق 20 من شهر محرم 1443هـ، وينتهي التسجيل في يوم الخميس الموافق 25 محرم 1443هـ، ويتم التقديم بواسطة الدخول علي الموقع التالي jobs.sa موقع الوزارة المعني بالوظائف الخالية لديه.