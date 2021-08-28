التقديم على الدفاع المدني 1443 رابط تسجيل دفاع مدني ابشر للتوظيف jobs.sa

بدأت منصة أبشر للتوظيف في استقبال طلبات التقديم على الدفاع المدني 1443 على رتبة جندي، وذلك بعد أن تم الإعلان من جانب الإدارة العامة للقبول والتسجيل المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل في وظائف المديرية العامة للدفاع المدني للتعيين على رتبة جندي للرجال، وقد أوضحت إدارة القبول والتسجيل موعد البدء في استقبال طلبات تسجيل الدفاع المدني 1443 عبر منصة أبشر للتوظيف الإلكتروني العسكري، ومن خلال ثقفني نوفر رابط تقديم الدفاع المدني وشروط التقديم.

التقديم على الدفاع المدني 1443

تم الإعلان من جانب الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن البدء في تسجيل الدفاع المدني اعتباراً من اليوم السبت بتاريخ20 محرم 1443هـ الموافق لتاريخ 28 أغسطس 2021م، وتستمر بوابة التوظيف العسكري أبشر في استقبال طلبات التسجيل في وظائف الدفاع المدني للتعيين برتبة جندي حتى يوم الخميس الموافق لتاريخ 25 محرم 1443هـ.

ويتم تقديم الدفاع المدني السعودي من خلال الدخول إلى منصة أبشر للتوظيف العسكري التابعة لوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية المختصة بعرض الإعلانات الوظيفية للقطاعات العسكرية المستفيدة من هذه الإعلانات، حيث يتم عرض كافة تفاصيل الإعلان الوظيفي من حيث المواعيد والشروط الواجب توافرها فيمن يرغب في التقديم.

بالإضافة إلى توفير رابط التقديم على الوظائف المتاحة لديها، كما يتم الإعلان عن نتائج القبول المبدئي والنهائي للوظائف المتقدم عليها عبر منصة أبشر للتوظيف للاستعلام عنها من خلال أيقونة إشعارات القبول، ومن يرغب في الحصول على رابط تقديم الدفاع المدني أبشر للتوظيف 1443، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:

رابط منصة أبشر وظائف لتقديم دفاع مدني (jobs.sa).

شروط الدفاع المدني والتخصصات المطلوبة

تم الإعلان عن الوظائف والتخصصات المطلوبة بالمديرية العامة للدفاع المدني الوظائف الميدانية والفنية والإدارية برتبة جندي المطلوب التعيين عليها وشروط شغلها، حيث يمكنكم التعرف عليها من خلال التالي: