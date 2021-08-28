وظائف خالية بهيئة الهلال الأحمر السعودي للجنسين.. الشروط والتقديم

وظائف خالية بهيئة الهلال الأحمر للجنسين، فقد أعلنت هيئة الهلال الأحمر من خلال الموقع الإلكتروني التابع لها، عن حاجة الهيئة الي شغل بعض الوظائف الخالية والتي تحتاج الي تعيين، ويتم التعيين علي عدد من الوظائف الصحية التي تطلبها هيئة الهلال الأحمر، ويتم التقديم في وظائف الهلال للجنسين من الرجال والنساء، وتحتاج الهيئة الي تعيين أخصائي وأخصائية إسعاف وطب طوارئ، علي أن يكون مكان العمل بجميع الفروع الخاصة بالهيئة في عدد كبير من مناطق المملكة العربية السعودية، ويتم التقديم لهذه الوظائف بعد توافر بعض الشروط التي تم تحديدها حتي يستطيع أي فرد التقديم، وسوف نبين لكم ما هي طبيعة الشروط التي يشترط توافرها للتقديم وتوضيح كيفية التقديم في هذه الوظائف. وظائف هيئة الهلال الأحمر السعودي وشروط التقديم وظائف هيئة الهلال الأحمر السعودي وشروط التقديم يتم التقديم بوظائف الهلال الأحمر مع ضرورة توافر الشروط التالية لجميع المتقدمين: الجنسية السعودية شرط التقديم في هذه الوظائف لجميع المتقدمين.

يجب توافر شهادة البكالوريوس بتخصص الخدمات الطبية الطارئة لمن يرغب في التقديم.

يشترط الحصول علي تسجيل مهني ممتد المفعول من جانب الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

يجب حصول الشخص سواء من الرجال والنساء علي دورة (BLS) ودورة (ACLS) ممدة المفعول.

دورتي (PHTLSl/ITLS) يجب الحصول عليهما وتكون ممدة المفعول.

يجب أن يكون الشخص المتقدم للوظائف لائقاً طبياً وصحياً للعمل.

يجب أن يتوافر لدي المتقدم مهارات استخدام الحاسب الآلي.

يجب النجاح في جميع الاختيارات التي تجري له سواء تحريراً أو عملياً.

استعداد الشخص للعمل بأي مكان تختاره هيئة الهلال.

هناك أفضلية في الاختيار لمن لديه رخصة قيادة.

يجب الحصول علي جميع الجرعات المحصنة ضد الفيروس المستجد. رابط التقديم في الوظائف المعلنة وأخر موعد للتقديم رابط التقديم في الوظائف المعلنة وأخر موعد للتقديم هيئة الهلال الأحمر السعودي قد حددت موعداً خاصاً للتقديم في الوظائف علي أن يبدأ في يوم 29 أغسطس 2021، ويستمر التقديم لجميع المتقدمين حتى يوم 2 سبتمبر 2021 من الشهر القادم، وقد أكدت الهيئة بأن التقديم سوف يكون إلكترونياً من خلال الدخول علي موقع هيئة الهلال الأحمر، ويتقدم كل شخص من خلال الرابط السابقة في حالة تواجد وتوافر الشروط التي حددتها الهيئة. الوسوم

وظائف خالية بهيئة الهلال الأحمر للجنسين، فقد أعلنت هيئة الهلال الأحمر من خلال الموقع الإلكتروني التابع لها، عن حاجة الهيئة الي شغل بعض الوظائف الخالية والتي تحتاج الي تعيين، ويتم التعيين علي عدد من الوظائف الصحية التي تطلبها هيئة الهلال الأحمر، ويتم التقديم في وظائف الهلال للجنسين من الرجال والنساء، وتحتاج الهيئة الي تعيين أخصائي وأخصائية إسعاف وطب طوارئ، علي أن يكون مكان العمل بجميع الفروع الخاصة بالهيئة في عدد كبير من مناطق المملكة العربية السعودية، ويتم التقديم لهذه الوظائف بعد توافر بعض الشروط التي تم تحديدها حتي يستطيع أي فرد التقديم، وسوف نبين لكم ما هي طبيعة الشروط التي يشترط توافرها للتقديم وتوضيح كيفية التقديم في هذه الوظائف. وظائف هيئة الهلال الأحمر السعودي وشروط التقديم وظائف هيئة الهلال الأحمر السعودي وشروط التقديم يتم التقديم بوظائف الهلال الأحمر مع ضرورة توافر الشروط التالية لجميع المتقدمين: الجنسية السعودية شرط التقديم في هذه الوظائف لجميع المتقدمين.

يجب توافر شهادة البكالوريوس بتخصص الخدمات الطبية الطارئة لمن يرغب في التقديم.

يشترط الحصول علي تسجيل مهني ممتد المفعول من جانب الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

يجب حصول الشخص سواء من الرجال والنساء علي دورة (BLS) ودورة (ACLS) ممدة المفعول.

دورتي (PHTLSl/ITLS) يجب الحصول عليهما وتكون ممدة المفعول.

يجب أن يكون الشخص المتقدم للوظائف لائقاً طبياً وصحياً للعمل.

يجب أن يتوافر لدي المتقدم مهارات استخدام الحاسب الآلي.

يجب النجاح في جميع الاختيارات التي تجري له سواء تحريراً أو عملياً.

استعداد الشخص للعمل بأي مكان تختاره هيئة الهلال.

هناك أفضلية في الاختيار لمن لديه رخصة قيادة.

يجب الحصول علي جميع الجرعات المحصنة ضد الفيروس المستجد. رابط التقديم في الوظائف المعلنة وأخر موعد للتقديم رابط التقديم في الوظائف المعلنة وأخر موعد للتقديم هيئة الهلال الأحمر السعودي قد حددت موعداً خاصاً للتقديم في الوظائف علي أن يبدأ في يوم 29 أغسطس 2021، ويستمر التقديم لجميع المتقدمين حتى يوم 2 سبتمبر 2021 من الشهر القادم، وقد أكدت الهيئة بأن التقديم سوف يكون إلكترونياً من خلال الدخول علي موقع هيئة الهلال الأحمر، ويتقدم كل شخص من خلال الرابط السابقة في حالة تواجد وتوافر الشروط التي حددتها الهيئة.

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