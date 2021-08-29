رابط التسجيل بالوظائف الإدارية بوزارة التجارة البكالوريوس والماجستير 1443

رابط التسجيل بوظائف وزارة التجارة الإدارية البكالوريوس والماجستير 1443، فقد أعلنت وزارة التجارة عن توافر بعض من التخصصات الوظيفية التي تحتاج إليها الوزارة، فقد وفرت الوزارة الكثير من التخصصات الإدارية والتي يتم التقديم بها لكل من يحمل شهادات البكالوريوس والماجستير داخل المملكة العربية السعودية، وقد أقرت الوزارة بأن التقديم سوف يكون متاح للجنسين بمن يرغب في التقديم، وقد أقرت وزارة التجارة بأن الوظائف المتاحة سوف تكون متاحة للتقديم من طرف الأفراد الراغبين في التقديم بشرط توافر بعض الشروط العامة والتي يجب توافرها حتي يتم قبول التسجيل، وعبر موقع ثقفني سنوضح تخصصات العمل بهذه الوظائف بالوزارة مع شرح كيفية التسجيل بوظائف وزارة التجارة الإدارية.

تخصصات العمل بوظائف وزارة التجارة الإدارية

من خلال الوظائف المعلنة قد أوضحت الوزارة بأن مجال العمل بهذه الوظائف سوف يكون من خلال بعض التخصصات والمسميات الوظيفية التالية: (تخصص أخصائي تجاري والمتاح عدد 3 وظائف، وظيفة أخصائي مالي وإداري والمتاح منها عدد 3 وظائف، وظيفة ملحق تجاري والمتاح منها عدد 6 وظائف، وظيفة مدير إدارة خاص بالمراجعة الداخلية، وظيفة مدير إدارة لمجال التواصل والإعلام، وظيفة أخصائي أول إغراق ودعم والمتاح منها وظيفتين فقط، وظيفة أخصائي لمجال الدراسات الاقتصادية والمتاح منها وظيفتين فقط، وظيفة أخصائي أول للعمل بالاتفاقيات الدولية والمتاح عدد وظيفتين فقط، وظيفة أخصائي للعمل بقسم المراجعة الداخلية، وظيفة مشرف تقارير ذات طابع اقتصادي، وظيفة أخصائي متخصص معالجات تجارية، وظيفة أخصائي أول للعمل بتقنية معلومات والمتاح عدد وظيفتين فقط، وظيفة أخصائي تخصص تحقيقات في الضرر، وظيفة أخصائي حسابات مالية) وغيرها من التخصصات الإدارية التي تحتاج إليها الوزارة، علي أن يتم التقديم في هذه الوظائف للمواطنين السعوديين فقط.

كيفية التقدم علي تخصصات العمل بوزارة التجارة السعودية

يسمح أن يتم التقديم بوظائف وزارة التجارة حتي تاريخ 24 من شهر أكتوبر القادم 2021، وعلي جميع الخريجين الراغبين بالتقديم أن يقوموا بتسجيل طلباتهم الوظيفية من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة وهو موقع وزارة التجارة، علي أن يتم اختيار طبيعة التخصص الخاص بكل خريج وفق المؤهل الدراسي الذي حصل عليه.