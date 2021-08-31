انت الان تتابع تفاصيل خبر وظائف الحكومة المصرية لشهر سبتمبر 2021 وظائف بوابة الحكومة المصرية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - وظائف الحكومة المصرية 2021 تعلن من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي بوابة الحكومة المصرية عن حاجتها لشغل وظائف خالية في القطاعات والهيئات والشركات والمؤسسات الحكومية المختلفة، فقد أعلنت كل من وزارة المالية والنقل والموارد المائية والري عن حاجتهم إلى شغل وظائف حكومية خالية.

وظائف الحكومة المصرية 2021

تعلن وظائف الحكومة المصرية عن كافة إعلانات الوظائف الخالية المتاحة بها من خلال موقع بوابة الحكومة المصرية الإلكترونية، حيث يختص ذلك الموقع بعرض إعلانات وظائف الحكومة 2021 الخالية على مستوى جميع التخصصات، وكذلك الشروط والخبرات والمستندات المطلوبة ومواعيد التقدم لتلك الوظائف.

وظائف وزارة الموارد المائية والري (ديوان عام الوزارة):

رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء بالمستوى الوظيفي (الممتازة).

شروط التقديم بالوظائف:

حاصل على مؤهل هندسي عالي تخصص ميكانيكا – كهرباء.

الخبرة في مجال العمل.

القدرة على القيادة والتوجيه والتخطط ووضع السياسات.

اجتياز التدريب اللازم لشغل الوظيفة.

قضاء مدة بينية لاتقل عن عام في وظائف من الدرجة الأدنى مباشرة بالنسبة للمتقدمين من داخل الجهاز الإداري للدولة، أو ألا تقل الخبرة عن 19 عامًا بالنسبة للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة.

علما بأن فترة التقدم إلى وظائف الحكومة المصرية المعلن عنها خلال 30 يومًا من تاريخ نشر الإعلان، وذلك في الفترة من 5-8-2021 وحتى 4-9-2021.

وظائف وزارة النقل (هيئة السكة الحديد):

مهندس ثالث تخصصات مختلفة.

فني رابع تخصصات مختلفة.

شروط التقديم بالوظائف:

حاصل على مؤهل هندسي عالي تخصص مناسب إلى طبيعة العمل.

حاصل على دبلوم فني أو معهد فني مناسب إلى طبيعة العمل.

الوظائف متاحة للجنسين.

ألا يقل التقدير العام عن جيد.

علما بأن فترة التقدم إلى وظائف الحكومة المصرية المعلن عنها خلال 30 يومًا من تاريخ نشر الإعلان، وذلك في الفترة من 9-8-2021 وحتى 8-9-2021، كما يمكن معرفة تفاصيل الوظائف عبر رابط وظائف هيئة السكة الحديد للتخصصات الهندسية والفنية.

وظائف وزارة المالية (مصلحة الجمارك المصرية):

مهندس صيانة ثالث.

مهندس اتصالات وإلكترونيات ثالث.

باحث متابعة ثالث (للذكور فقط).

شروط التقديم بالوظائف:

حاصل على مؤهل هندسي عالي مناسب إلى طبيعة العمل.

حاصل على مؤهل هندسي عالي تخصص كيمياء أو علوم تخصص فيزياء – كيمياء بالنسبة للمتقدمين لوظائف باحث متابعة.

ألا يقل التقدير العام عن جيد.

ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عامًا.

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

أن يكون المتقدم لائق طبيًا.

علما بأن فترة التقدم إلى وظائف الحكومة المصرية المعلن عنها خلال 30 يومًا من تاريخ نشر الإعلان، وذلك في الفترة من 11-8-2021 وحتى 10-9-2021.

كما يمكن إلى جانب وظائف الحكومة المصرية 2021 الإطلاع على كافة الوظائف التي تعلن عنها وزارة القوى العاملة والهجرة من خلال النشرة القومية للتشغيل، وذلك عبر موقع وزارة القوى العاملة الإلكتروني الرسمي، حيث يختص ذلك الموقع بعرض كافة الوظائف المتاحة، وكذلك الشروط الخاصة بالتقديم وتسجيل طلبات راغبي العمل بالوظائف المتاحة داخل جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى الوظائف المتاحة للمصريون المتواجدين في خارج البلاد أيضًا.