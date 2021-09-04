انت الان تتابع تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل وشروط وظائف المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يعلن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية عن فتح باب التعيين لشغل عدد من الوظائف الشاغرة للخريجين، حيث نستمر على مصر فايف في تقديم كل ما هو جديد من الوظائف المعلنة لتوفير فرص العمل المناسبة للباحثين، ونتابع الآن على مصر فايف عرض تفاصيل وشروط الوظائف المطلوبة كالتالي:-

وظائف المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية

أولا وظائف باحث ” مدرس مساعد”.

مطلوب عدد 3 تخصص قانون. مطلوب عدد 2 تخصص إعلام. مطلوب عدد 1 تخصص علم نفس. مطلوب عدد 1 تخصص علوم سياسية. مطلوب عدد 1 تخصص اجتماع. مطلوب عدد 1 تخصص كيمياء حيوية. مطلوب عدد 1 تخصص إحصاء.

ثانيا وظائف باحث مساعد ” معيد”.

مطلوب عدد 3 تخصص علم نفس. مطلوب عدد 2 تخصص كيمياء خاصة. مطلوب عدد 1 تخصص علم حيوان خاص. مطلوب عدد 1 تخصص علوم سياسية. مطلوب عدد 1 تخصص إعلام. مطلوب عدد 1 تخصص قانون. مطلوب عدد 1 تخصص اجتماع.

الشروط العامة:-

يشترط أن لا يقل التقدير التراكمي عن جيد جدا على الأقل. ان لا يزيد سن المتقدم عن 35 سنة في 1/9/2021. إجادة اللغة الانجليزية. إجادة استخدام الحاسب الألى بشهادة معتمدة. اجتياز الاختبارات التحريرية والشفوية للمتقدمين بنسبة نجاح 70% فاكثر.

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المستندات المطلوبة وطرق التقدم للوظائف:-

تقديم شهادة التخرج من احدي الجامعات المصرية المعتمدة. شهادة تقدير الأربع سنوات. شهادة الميلاد وصورة بطاقة الرقم القومي. شهادة الخدمة العسكرية أو الإعفاء. تقديم شهادة الخدمة العامة للفتيات. عدد 4 صور شخصية حديثة. تقديم شهادة درجة الماجستير بالنسبة لوظائف باحث مساعد.

وللراغبين في الالتحاق بالوظائف المعلنة أعلاه يرجى تقديم الطلبات شخصيا على النموذج المعد لذلك بمقر المركز بالعنوان التالي ” 4 ميدان بن خلدون – مدينة الأوقاف – امبابة بجوار مستشفى امبابة العام – خلف معهد القلب” وترفق بالطلبات كافة المستندات والأوراق المطلوبة، وتقدم الطلبات في موعد أقصاة أسبوعين من تاريخ نشر الإعلان، وسيتم إعلان تاريخ ومكان المقابلات الشخصية والاختبارات من خلال الموقع الرسمي للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.