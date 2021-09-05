التقديم في وظائف شركة الخطوط السعودية للتموين والتخصصات المطلوبة

التقديم في وظائف شركة الخطوط السعودية للتموين، فقد أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين من خلال موقعها الإلكتروني عن توافر عدد من الفرص الوظيفية الخالية لديها، علي أن يتم التقديم بهذه الوظائف للجنسين من الرجال والنساء، وقد وضحت شركة الخطوط السعودية بأن التقديم سوف يكون لجميع الأفراد الحاصلين علي شهادات الدبلوم وشهادات البكالوريوس بالإضافة الي الماجستير، وقد حددت الشركة بعض التخصصات الوظيفية التي يتم التقديم والتي تحتاج إليها وذلك من أجل العمل بفروع الشركة داخل محافظة جدة، وسوف نوضح لكم ما هي المسميات الوظيفية التي تحتاج إليها الشركة وكيفية التقديم بهذه الوظائف لجميع الخريجين الراغبين في التقديم علي التخصص المناسب لهم.

المسميات الوظيفية لوظائف السعودية للتموين

حددت شركة الخطوط السعودية للتموين المسميات الوظيفية الخالية لديها والتي يمكن من خلالها بأن يتقدم كل فرد بالتقديم بهذه الوظائف بعد توافر الشروط الخاصة بالتقديم، وفيما يلي التخصصات المطلوبة للعمل بفروع الشركة:

مطلوب للتقديم مدير علاقات خاص بقسم الموظفين.

مطلوب للعمل شيف تنفيذي.

مطلوب للتقديم مشرف التغذية.

مطلوب أخصائي رسومات.

مطلوب للتعيين موظف تغذية.

مطلوب للتعيين طاهٍ خبرة.

مطلوب للتقديم بالشركة مشرف خاص لخدمة الأطعمة والمشروبات.

مطلوب للتعيين مساعد مدير خاص للتغذية.

وظيفة مدير عام خاص بالأغذية.

وقد أكدت شركة الخطوط السعودية للتموين بأن التقديم سوف يكون من خلال ضرورة توافر شروط رئيسية، ومن بين هذه الشروط بأن يكون جميع المتقدمين للوظائف من الحاصلين علي شهادات الدبلوم وشهادات البكالوريوس ودرجات الماجستير، كما يشترط علي جميع المتقدمين أن يكونوا من الحاملين للجنسية السعودية فقط حتي يتم قبول التسجيل والتقديم بهذه الوظائف الخاصة بالشركة.

موعد وطريقة التقديم بوظائف شركة الخطوط السعودية للتموين

حددت الشركة موعدًا للتقديم بالوظائف المعلنة علي أن يكون بدايته من يوم 30/8/2021 وينتهي التقديم في يوم 8 من شهر أكتوبر 2021، علي أن يكون التقديم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بشركة الخطوط السعودية وهو الموقع الرسمي للتقديم، علي أن يكون التقديم بهذه الوظائف من خلال التخصصات الوظيفية التي تم تحديدها فقط من جانب الشركة دون مسميات أخري.