وظائف شركة الخطوط الجوية السعودية الجديدة والتخصصات الوظيفية المطلوبة

وظائف شركة الخطوط الجوية السعودية الجديدة بالمملكة العربية السعودية، فقد أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية عن توافر عدد من الفرص الوظيفية والتي بلغ عددها 14 وظيفة في عدد من المجالات الإدارية والقانونية والهندسية الشاغرة للعمل بمحافظة جدة، وقد حددت الشركة عدد من التخصصات الوظيفية التي التي تحتاج إليها الشركة، ويتم التقديم بهذه الوظائف لحاملي شهادات درجة البكالوريوس بالإضافة الي حاملي شهادات الدبلوم، وقد حددت الشركة بعض الشروط التي يجب توافرها حتي يتم التقديم بهذه الوظائف وهو ما سنوضحه لكم في التفاصيل التالية مع توضيح كيفية التقديم بوظائف شركة الخطوط الجوية السعودية.

شروط التقديم بوظائف شركة الخطوط الجوية السعودية

حددت الشركة بعض الشروط الرئيسية التي من خلالها يُسمح بالتقديم ومن بين هذه الشروط هو أن يكون المتقدم للوظائف سعودي الجنسية وأن يكون من الحاصلين على معدل تراكمي لا يقل عن تقدير (3.50 من 5) أو نسبة (2.80 من 4) علي أن يكون هناك استعداد للسفر في حالة احتياج الوظيفة لذلك، ويجب توافر هذه الشروط حتي يستطيع الجميع التقديم.

التخصصات الوظيفية المطلوبة للتعيين بشركة الخطوط الجوية السعودية

هناك بعض التخصصات الوظيفية التي تم تحديدها من أجل التقديم في هذه الوظائف، ومنها ما يلي:

مطلوب أخصائي خاص بالعلاقات العامة علي أن يكون من الحاصلين علي شهادة البكالوريوس في قسم التصميم الجرافيكي، أو العلاقات العامة، أو قسم التسويق، والاتصال والإعلام، قسم الصحافة أو ما يعادل هذه الشهادة وهناك أولوية لمن له خبرة في مجال تصميم الجرافيك.

مطلوب أخصائي خاص بالأداء وإدارة المواهب علي أن يكون حاصلاً علي شهادة البكالوريوس في التخصصات التالية (الموارد البشرية أو إدارة الأعمال) أو ما يعادل ذلك علي أن تتوافر خبرة في هذا المجال لا تقل عن عام في نفس المجال.

مطلوب أخصائي خاص بالشؤون القانونية علي أن يكون حاصلاً علي شهادة البكالوريوس في تخصص دراسة القانون.

مطلوب أخصائي بقسم خدمات الموظفين علي أن يكون حاصلاً علي درجة البكالوريوس مع توافر خبرة لا تقل عن عام في مجال عمل الشؤون الحكومية.

مطلوب مراقب مالي علي أن يكون من الحاصلين علي شهادة البكالوريوس في أقسام المالية والمحاسبة أو ما يعادل ذلك من شهادة أخري مع توافر خبرة لا تقل عن عام.

وغيرها من التخصصات الوظيفية المطلوبة علي أن يتم التقديم لهذه الوظائف من خلال الدخول علي الموقع الإلكتروني الخاص بشركة الخطوط الجوية.