تقديم وظائف الدفاع المدني الجديدة 1443 شروط القبول والتسجيل

تقديم وظائف الدفاع المدني الجديدة 1443، هناك استعلام مكثف من جانب العديد من المواطنين بالمملكة العربية السعودية عن طريقة التقديم في وظائف المديرية العامة للدفاع المدني، فقد وضحت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن بداية تلقي طلبات القبول والتسجيل الخاصة بوظائف الدفاع المدني 1443 للرجال من خلال الرتبة المتاحة للتقديم وهي رتبة جندي، وكان هناك العديد من المواطنين يتساءلون عن موعد فتح التقديم بوظائف الدفاع المدني الجديدة، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح بعض التفاصيل المرتبطة بإعلان التقديم في وظائف مديرية الدفاع المدني، وما هي شروط التقديم لهذه الوظائف والمؤهلات والمستندات المطلوبة، وذلك في التفاصيل التالية.

شروط التقديم في وظائف الدفاع المدني 1443

بالتزامن مع إعلان الوظائف الجديدة الخاصة بالإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، تم الإعلان عن شروط التقديم بهذه الوظائف والتي ستكون علي رتبة جندي رجال، ومن شروط التقديم ما يلي:

أن يكون المتقدم لأي وظيفة سعودي الجنسية ويتم استثناء من نشأ مع والديه خلال الفترة الخاصة بخدمة الدولة والتي تعد بخارج المملكة.

علي كل متقدم يجب أن يتميز بحسن السيرة والسلوك والسمعة وغير مقيد ضده أي أحكام جنائية تخل بالشرف والأمانة.

من شروط التقديم أن لا يكون الشخص الراغب في التقديم قد سبق له العمل بأي وظيفة تخضع لنظام الخدمة العسكرية أو بأحد المعاهد العسكرية أو أي بأي جهة حكومية داخل المملكة.

عدم زواج المتقدم من غير سعودية.

يجب النجاح في جميع الإجراءات والاختبارات الخاصة بالقبول.

يجب وفق اللائحة الطبية أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه.

يجب تقديم المؤهل العلمي والفني الخاصة بالتقديم علي الوظيفة علي أن يتم تصديقها من جانب جهة الاختصاص.

كيفية التقديم علي الوظائف المعلنة لوزارة الدفاع

أوضحت وزارة الدفاع بأن التقديم الخاص بها سوف يكون من خلال الدخول علي موقع أبشر توظيف الإلكتروني ثم اختيار الوظائف الحالية بالموقع ثم اختيار وظيفة جندي وتسجيل البيانات الشخصية الخاصة بالوظيفة ثم الضغط علي تبويب إرسال الطلب، الي أن تقوم الإدارة العامة للقبول المركزي بفحص الطلب المقدم وتحديد موعد المقابلة.