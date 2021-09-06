التقديم في وظائف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك 1443، فقد أعلنت اليوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن توافر عدد من الفرص الوظيفية الخالية لديها، فقد وضحت الهيئة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها عن توافر بعض الفرص الوظيفية بالعمل الإداري، ويتم التقديم بهذه الوظائف للجنسين من الرجال والنساء داخل المملكة العربية السعودية فقط، ويسمح بالتقديم بوظائف هيئة الزكاة لجميع الأفراد الحاصلين علي شهادات البكالوريوس وشهادات الماجستير، ويتم التعيين بعدد من التخصصات الإدارية المتاحة للتعيين من أجل العمل بمقر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الرئيسي والمتواجد في مدينة الرياض، وسوف نوضح لكم تخصصات العمل المطلوبة وكيفية التقديم في وظائف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك 1443.

وظائف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والتخصصات المطلوبة

وضحت هيئة الزكاة من خلال موقعها الإلكتروني بأن التقديم بوظائفها سوف يكون من خلال بعض المسميات الوظيفية التي تحتاج إليها الهيئة، ومن بين هذه التخصصات ما يلي:

مطلوب للعمل “محلل تطوير العمليات رئيسي”.

مطلوب وظيفة “مدقق أول”.

مطلوب وظيفة بمسمي “مدير دراسات اللجان الابتدائية”.

مطلوب للعمل “محلل بيانات رئيسي”.

متوفر وظيفة “مدير بحوث النمذجة والامتثال”.

مطلوب للعمل بالهيئة “محلل معاون للزكاة وضريبة الدخل”.

متوفر وظيفة “محلل رئيسي قسم نظم معلومات رأس المال البشري”.

مطلوب للتعيين “محلل خاص بالأداء المؤسسي”.

متوفر وظيفة “أخصائي اقتصادي”.

متوفر وظيفة “مدير لقسم المخاطر الإستراتيجية”.

وتعد هذه الوظائف الإدارية هي الوظائف المتاحة للتقديم من خلال موقع الهيئة الإلكتروني، علي أن يكون التقديم بهذه الوظائف لمن يكون حاصلاً علي شهادة البكالوريوس والماجستير فقط دون مؤهلات أخري.

موعد وطريقة التقديم بوظائف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

أعلنت الهيئة بأن التقديم بهذه الوظائف الخالية متاح من يوم 2 سبتمبر 2021 حتي إشعار أخر من الموقع بانتهاء التسجيل بجميع المسميات الوظيفية المطلوبة، علي أن يتم التقديم بوظائف الهيئة لجميع الأفراد الحاملين للجنسية السعودية فقط دون جنسيات أخري، ويتم التقديم من خلال الدخول علي موقع الهيئة الالكتروني التالي: وظائف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، علي أن يختار كل شخص التخصص المناسب وفق المؤهل الحاصل عليه وفق شروط كل وظيفة علي حده.