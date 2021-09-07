الأن رابط تسجيل وظائف الكليات العسكرية taj.nce.gov.om سلطنة عمان

بادرت وزارة العمل بالعديد من النشاطات والتي تهدف لمساعدة الشباب كنوع من مد يد العون والهدف منها توفير فرص العمل واستيعاب حجم القوي العاملة والاجتهاد لتوفير اللازم لاتاحة فرص عمل للشباب لجميع المؤهلات ولكل الخريجين وذلك يطبق علي الرجال والنساء , بالاضافة الى وجود دورات تدريبية تم توفيرها من قبل وزارة العمل والهدف منها تأهيل الشباب والنساء للحصول علي العمل المناسب لكل شخص والقدرة علي اتمامه واتقانه بصورة فنية رائعة

الوظائف التي تم توفيرها من الكليات العسكرية التقنية

بادرت وزارة العمل بالاتفاق مع الكلية العسكرية التقنية بتوفير بعض الوظائف والاعمال بالاضافة الى التدريب التعليمي والتدريب العملي في سوق العمل ويبدا التقديم علي هذه الوظائف في تمام يوم الثلاثاء الموافق 7-9-21 من شهر سبتمبر والموافق 30 محرم 1443 من الشهر الهجري وتوجد تلك الوظائف في الامكان التالية

السلاح الجوي السلطاني

جيش السلطان العماني

وزارة الدفاع “الخدمات الهندسية فقط”

انجازات وزارة الاعمال

استطاعت وزارة الاعمال توفير العديد من الخدمات للايدي العاملة باجتهادها لتوفير ما يلزم لمد يد العون للحفاظ علي الايدي العاملة والكوادر الفنية الصغيرة وقامت بالعديد من الانجازات في الماضي مثل :-

توفير فرص عمل للشباب الخريجين سواء مؤهلات عليا او متوسطة توفير بوابة الكترونية لمتابعة احوال الشباب والحصول علي بيانات شاملة لكل شخص اتفاق الوزارة مع المؤسسات الحكومية لتوفير فرص عمل للشباب ولجميع المؤهلات الدراسية توفير العديد من مجالات التدريب لتأهيل الشباب علي العمل فكل المجالات السعي لتوفير فرص مناسبة للشباب والاجتهاد لتخريج كوادر فنية للمجتمع توفير رابط لمتابعة الظروف الخاصة بالمتقدمين لطلب الوظيفة

ان يكون الموظف عماني الجنسية الا يتجاوز عمر الموظف 23 عاما وذلك بتاريخ اليوم 7-9-2021 حسن السير والسلوك لا يسمح للنساء بالتقديم في الوظائف العسكرية بل الرجال فقط يجب ان يكون المتقدم غير ملتحق بأي وظيفة حكومية او خاصة ان يكون ناجحا في الدبلومه العامة لا يتم التعيين قبل اجتياز الموظف كل الاختبارات الطبية المطلوبة يجد ان يكون المتقدم حاصلا علي 60% باللغة الانجليزية و 55% في اللغة الرياضية و 55% في مادة الفيزياء وهذه النسب كحد ادني للقبول

الضغط علي الموقع الرسمي للوزارة اختيار خانة تسجيل الدخول بأعلي اليسار ادخال الرقم المدني وكلمة السر ورمز التحقق الضغط علي كلمة “تسجيل الدخول”

الشروط المطلوبة للقبول بالوظائف العسكريةالان رابط التسجيل في وظائف الكليات العسكرية taj.nce.gov.om