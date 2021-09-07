وظائف شركة امازون تعرف على شروط وطرق التقديم

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محمد سياف - ابو ظبي - بعد أن قام رئيس الوزراء مصطفي مدبولي بافتتاح المركز اللوجستي لشركة أمازون العالمية بمدينة العاشر من رمضان، أعلنت أمازون مصر عن إتاحة فرص عمل للكثير من الشباب المصري في 15 تخصص مختلفين، نذكر لكم الشروط المطلوبة وكيفية التقديم من خلال هذا التقرير.

وظائف شركة امازون مصر 2021

قام الموقع الرسمي لشركة أمازون بالإعلان عن توفير العديد من الوظائف المختلفة، وهي كالآتي:

وظائف خدمة عملاء عربي وإنجليزي.

مهندس تطوير برمجيات.

مهندس شبكات خبرة وبدون.

وظائف محلل بيانات.

وظائف مهندس IT تقنية المعلومات.

إدارة الحساب مساعد.

مدير بائع أول.

اخصائي البصائر والتحليلات.

اتصال محطة التسليم.

معاون خدمة عملاء – متحدث باللغة الإنجليزية.

أخصائي تحقيق

رئيس فريق التحقيق.

مشرف ورديات.

مدير عمليات بيع.

مدير برنامج أول – برامج جديدة.

رئيس السياسة العامة لفرع شركة أمازون في مصر.

مدير تخطيط الضرائب غير المباشرة.

متدرب عمليات.

مدير تسويق.

مراجع محتوى ألماني وفرنسي.

شروط التقديم في وظائف شركة امازون مصر 2021

هناك الكثير من الشروط المختلفة في شروط التقديم على الوظائف في شركة أمازون، فهناك شروط عامة ومشتركة في جميع الوظائف وهناك شروط خاصة لبعض من الوظائف وسوف نتعرف الآن على الشروط العامة:

أن يكون المتقدم يجيد اللغة الإنجليزية.

وجود خبرات سابقة في الوظائف القيادية.

تفضل الشركة خريجي الكليات المتخصصة.

خطوات التقديم في وظائف امازون 2021

يمكنك أن تتبع هذه الخطوات حتى تتمكن من التقديم على وظائف شركة امازون 2021 :