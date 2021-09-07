- 1/3
- 2/3
- 3/3
انت الان تتابع تفاصيل خبر وظائف شركة امازون تعرف على شروط وطرق التقديم والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - بعد أن قام رئيس الوزراء مصطفي مدبولي بافتتاح المركز اللوجستي لشركة أمازون العالمية بمدينة العاشر من رمضان، أعلنت أمازون مصر عن إتاحة فرص عمل للكثير من الشباب المصري في 15 تخصص مختلفين، نذكر لكم الشروط المطلوبة وكيفية التقديم من خلال هذا التقرير.
وظائف شركة امازون مصر 2021
قام الموقع الرسمي لشركة أمازون بالإعلان عن توفير العديد من الوظائف المختلفة، وهي كالآتي:
- وظائف خدمة عملاء عربي وإنجليزي.
- مهندس تطوير برمجيات.
- مهندس شبكات خبرة وبدون.
- وظائف محلل بيانات.
- وظائف مهندس IT تقنية المعلومات.
- إدارة الحساب مساعد.
- مدير بائع أول.
- اخصائي البصائر والتحليلات.
- اتصال محطة التسليم.
- معاون خدمة عملاء – متحدث باللغة الإنجليزية.
- أخصائي تحقيق
- رئيس فريق التحقيق.
- مشرف ورديات.
- مدير عمليات بيع.
- مدير برنامج أول – برامج جديدة.
- رئيس السياسة العامة لفرع شركة أمازون في مصر.
- مدير تخطيط الضرائب غير المباشرة.
- متدرب عمليات.
- مدير تسويق.
- مراجع محتوى ألماني وفرنسي.
شروط التقديم في وظائف شركة امازون مصر 2021
هناك الكثير من الشروط المختلفة في شروط التقديم على الوظائف في شركة أمازون، فهناك شروط عامة ومشتركة في جميع الوظائف وهناك شروط خاصة لبعض من الوظائف وسوف نتعرف الآن على الشروط العامة:
- أن يكون المتقدم يجيد اللغة الإنجليزية.
- وجود خبرات سابقة في الوظائف القيادية.
- تفضل الشركة خريجي الكليات المتخصصة.
خطوات التقديم في وظائف امازون 2021
يمكنك أن تتبع هذه الخطوات حتى تتمكن من التقديم على وظائف شركة امازون 2021 :
- الدخول على الصفحة الرسمية لشركة أمازون أو من خلال الضغط هنا.
- تصفح الوظائف المتاحة وبعد أن تختار الوظيفة التي تريدها القيام بالضغط على Apply now.
- تسجيل الدخول على أمازون من خلال إنشاء حساب جديد عن طريق تسجيل حساب البريد الإلكتروني والباسورد الخاص بك.
- سوف تستقبل رسالة للتأكيد ثم بعدها يمكنك إكمال البيانات المطلوبة.
- بعد أن تقوم بإكمال البيانات المطلوبة تقوم بإرسالها عن طريق الضغط على submit.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وظائف شركة امازون تعرف على شروط وطرق التقديم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصر 5 وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.