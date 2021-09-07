انت الان تتابع تفاصيل خبر وظائف خالية بأمازون مصر.. تعرف على شروط وطرق التقدم والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت شركة أمازون بعد التوسع في الأسواق المصرية واستحواذها على سوق دوت كوم، الذي اصبح فيما بعد أمازون مصر، عن فرص عمل لجميع المؤهلات، حيث أعلنت عن حاجتها إلى 76 وظيفة خالية، في مختلف التخصصات، ونتابع الآن على مصر فايف عرض تفاصيل الوظائف وشروط وطرق التقدم كالتالي:-

وظائف أمازون مصر 2021

مطلوب عدد 12 موظف مبيعات وإعلان وإدارة حسابات. مطلوب عدد 9 موظفين خدمة عملاء. مطلوب عدد 7 موظفين إدارة مشروعات. مطلوب عدد 8 موظفين إدارة الشراء والتخطيط. مطلوب عدد 5 موظفين إدارة التحرير والمحتوى. مطلوب عدد 5 موظفين إدارة منع الخسائر. مطلوب عدد 5 موظفين إدارة العمليات. مطلوب عدد 2 فني إنتاج الصوت والفيديو والتصوير. مطلوب موظفين تطوير الأعمال والتجارة. مطلوب موظفين تسويق. مطلوب موظفين تكنولوجيا المعلومات وهندسة الدعم. مطلوب موظفي السياسية العامة. مطلوب موظفين في إدارة التوريد وإدارة النقل. مطلوب عدد 2 موظفي تطوير البرمجيات. مطلوب عدد 3 موظفين خدمات مالية وأعمال عالمية. مطلوب موظفي علاقات عامة واتصالات.

شروط وظائف أمازون

يشترط إجادة اللغة الانجليزية.

خبرة سابقة في نفس مجال العمل.

يفضل أصحاب التخصصات المطلوبة من خريجي الكليات.

العمل دوام كامل.

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طرق التقدم للوظائف شركة أمازون مصر

وللراغبين في الالتحاق بوظائف أمازون يرجى التسجيل من خلال الموقع الرسمي لشركة أمازون من خلال الرابط التالي “وظائف أمازون 2021” ثم اختيار الوظيفة الراغب في التقدم إليها، ثم إنشاء حساب جديد، بعد ذلك ستظهر صفحة لتحميل السيرة الذاتية للمتقدم، وبعد رفع السيرة الذاتية متضمنة كافة بيانات المتقدم وطرق التواصل معه، ثم يضغط إرسال.