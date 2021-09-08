وظائف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف الجديدة 1443 هـ ( أسبوع قبل إغلاق التقديم)

وظائف مجمع الملك فهد ، تسعى مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة، العامة والدينية في المملكة العربية السعودية، إلى مواكبة أهداف وطموحات الخطة التنموية المميزة والمعروفة بـ رؤية 2030 أو رؤية المملكة 2030 للتنمية المستدامة، وفي الجانب الاقتصادي منها، تأمل تلك المؤسسات إلى توفير فرص عمل مميزة في مختلف القطاعات، من أجل المساهمة في القضاء على البطالة داخل المملكة في السنوات القليلة المقبلة.

في هذا السياق، أعلن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، عن توفير عددٍ من الوظائف الجديدة، في المجال التقني، وفقًا لمجموعة من الشروط والضوابط، والتي نستعرضها تفصيلًا في السطور القادمة.

وظائف مجمع الملك فهد

ضمن وظائف السعودية الجديدة ، وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أعلن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، عن توافر أماكن شاغرة ووظائف جديدة، في مجال تقنية المعلومات، بحسب جملة من الشروط والمواصفات التي أوردها المجمع عبر موقعه الرسمي على الشبكة العنكبوتية.

أما عن ماهية وظائف مجمع الملك فهد الجديدة ، فهي تتلخص في أربعة مجالات بشكل أساسي، هي كالتالي:

أخصائي الأمن السيبراني أو المعلوماتي: وهي تتطلب أن يكون المتقدم لها حاصلًا على شهادة الماجستير أو البكالوريوس على الأقل، في التخصصات التالية: « علوم الحاسب، الأمن السيبراني، هندسة الحاسب ».

مطور مواقع وتطبيقات SharePoint : وهي تشترط في المتقدم لشغلها، الحصول على إحدى شهادتي البكالوريوس أو الماجستير في مجال تطوير البرمجيات.

مصمم جرافيكي Graphic Designer : وتستوجب أن يكون المتقدم للتعيين فيها الحصول على شهادة البكالوريوس في تخصص التصميم الجرافيكي، أو أي تخصص ذا صلة بالمجال.

مبرمج جافا سكريبت JavaScript Developer : وهي تتطلب الحصول على شهادة البكالوريوس في تخصص قريب الصلة بالمجال.

التقديم في وظائف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

وفقًا للإعلان المنشور على الموقع الرسمي والحساب الخاص بالمجمع فإن التقديم على وظائف مجمع الملك فهد متاح عبر القسم الخاص بالوظائف في الموقع الإلكتروني لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.

سيظهر لك عزيزي القارئ في البداية الإعلان الخاص بوظائف مجمع الملك فهد عبر موقعه الرسمي كما هو موضح في الصورة أدناه:

وعند النزول إلى أسفل قليلًا، نجد الأقسام الأربعة للوظائف المعلنة، وبالنقر على أي قسم منها يتم الدخول إلى الوظيفة المختارة من أجل التقديم عليها، كما هو مبين في الصورة التالية:

بعد الاطلاع على الشروط والمستندات المطلوبة، ستظهر الأماكن والخانات المطلوب تعبئتها في طلب التقديم، وبعد الانتهاء من تعبئة الخانات والتأكد من صحة البيانات يتم الضغط على كلمة “تقديم” كما في الصور التالية:

هذا، وقد فتح المجمع باب التقديم في الوظائف، بدءًا من أول أمس الإثنين 29 محرم 1443 هـ الموافق لـ 6 سبتمبر 2021 م ، وحتى الأربعاء المقبل 8 صفر 1443 هـ الموافق لـ 15 سبتمبر 2021 م .

شروط التقديم

وحول شروط التقديم على وظائف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، فقد وضع المجمع 12 شرطًا أساسيًا وعامًا، موحدة بين جميع الوظائف، على النحو التالي:

أن يكون المتقدم لشغل الوظائف سعودي الجنسية.

ينبغي إتقان اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة، على أن تتوافر في المتقدم مهارات جيدة في التواصل.

يجب أن يجيد المتقدم استخدام مختلف برامج مايكروسوفت أوفيس Microsoft Office .

يشترط أيضًا ألا يكون المتقدم للوظائف شاغلًا لأحد الوظائف الحكومية.

كما ينبغي ألا يكون مفصولًا من أي جهة لأسباب تأديبية أو أخلاقية.

أن يكون قادرًا على العمل بشكل منفرد أو ضمن مجموعة أو فريق.

يحظر التقدم على أكثر من وظيفة واحدة ضمن وظائف الإعلان المذكورة.

ضرورة اجتياز كلًا من المقابلة الشخصية والاختبار العملي من جانب إدارة المجمع.

ينبغي حال وجود خبرة سابقة في القطاع الحكومي، أن يتم ذكرها بين أوراق التقديم، على أن تشمل (اسم الموظف، المسمى الخاص بالوظيفة، بداية الخدمة في الوظيفة الحكومية ونهايتها)، على أن تكون مصدقة من الجهة الحكومية التابع لها الموظف.

أما في حال وجود خبرة بالعمل في القطاع الخاص، فيجب توضيحها أيضًا مع ذكر نفس البنود السابقة للعمل السابق في الحكومة، مع إضافة عدد الأيام الأسبوعية للعمل في القطاع الخاص، على أن يرفق بها بيان بالمدة الخاصة باشتراكات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية.

ينبغي أيضًا أن لا تقل كافة الخبرات والدورات التدريبية الخاصة بالمتقدم عن 90 يومًا (3 أشهر)، على أن تكون في مجال طبيعة العمل أو الوظيفة المتقدم لها الشخص.

يتم استبعاد الطلبات غير المستوفية لشروط التقديم.

المستندات المطلوبة للتقديم وإرشادات عامة

وحول المستندات المطلوبة في التقديم على وظائف مجمع الملك فهد ، فينبغي أولًا أن تكون بصيغة PDF على أن تشمل ما يلي:

نموذج من السيرة الذاتية للمتقدم لشغل الوظيفة (C.V)، على أن تكون باللغتين العربية والإنجليزية، مرفقة بصورة شخصية في ملف واحد.

صورة من بطاقة الهوية الوطنية.

نسخة من المؤهلات العلمية الحاصل عليها المتقدم، بشرط أن تكون صادرة من وزارة التعليم السعودية أو مصدق عليها من قبل الوزارة، وذلك في ملفٍ واحد.

إرفاق نسخة من الدورات التدريبية التي حصل عليها المتقدم شريطة أن لا تكون مدة الدورة الواحدة أقل من 3 أشهر، على أن تقدم في ملفٍ واحد أيضًا.

صورة من الخبرات العملية للمتقدمين، على أن تكون معتمدة ومصدقة بحسب ما ورد في الشروط العامة سالفة الذكر، من الجهات التي سبق للموظف العمل بها.

ومن أجل تسجيل نجاح في الوظائف، طرح المجمع جملة من الإرشادات العامة للتقديم، تضمنت ما يلي:

ينبغي التأكد من تسجيل رقم الجوال الخاص بالمتقدم والبريد الإلكتروني الشخصي بطريقة صحيحة، كي يتسنى التواصل معه من خلالها حال استيفائه للشروط.

أن يتم إرفاق المستندات المطلوبة في أماكنها وبشكلٍ واضح وصحيح، وأن تكون الملفات المرفوعة على النظام الخاص بالتوظيف بصيغة PDF، على ألا يتجاوز حجم الملف المرفق الواحد أكثر من « 500 كيلو بايت »

ينبغي مراجعة طلب التقديم والمستندات المرفقة جيدًا، حيث لا يسمح بتعديل البيانات بعد إرسال الطلب والحصول على الرقم الخاص بالتقديم.

الخاتمة

تعرفنا في السطور التالية، على وظائف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف الجديدة 1443 هـ ، وكيفية التقديم على الوظائف المعلنة وشروطها والمستندات المطلوبة، علاوة على إرشادات هامة للتقديم.