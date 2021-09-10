انت الان تتابع تفاصيل خبر آلاف الوظائف المعلنة بنشرة وزارة القوى العاملة والهجرة لشهر سبتمبر 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - نشرت وزارة القوى العاملة والهجرة عبر موقعها الرسمي عن الآف الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات وفى مختلف التخصصات، وذلك من خلال النشرة القومية للتشغيل لشهر سبتمبر 2021، ونستمر على مصر فايف من خلال خدمة الوظائف الخالية في تقديم كل ما هو جديد من الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات والتي تتناسب مع كافة المؤهلات، ونتابع الآن عرض وظائف وزارة القوى العاملة والهجرة لشهر سبتمبر 2021.

نشرة وظائف وزارة القوى العاملة والهجرة لشهر سبتمبر 2021

تعلن شركة بلازا لصناعة الملابس الجاهزة ” الأربعين خلف مدينة الإيمان – عتاقة” عن حاجتها إلى شغل عدد 200 عامل إنتاج من الجنسين، مؤهلات متوسطة ، براتب يبدأ من 1400 جنية، وتوفر الشركة تأمينات طبية واجتماعية ومواصلات وحوافز إنتاج وبدل انتظام، وللتقدم يرجى الحضور للمصنع لإجراء مقابلة شخصية.

تعلن الشركة المصرية الفرنسية للأمن والحراسة ” عمارات العبور – صلاح سالم – عمارة 25 – مدينة نصر –القاهرة” عن فتح باب التعيين لشغل عدد 50 فرد امن مؤهل متوسط أو إعداديه، للعمل بمصنع حديد عز بالعين السخنة، ويفضل أن يكون المتقدم من أبناء السويس، ويشترط أن لا يزيد السن عن 48 سنة، براتب 3000 جنية.

تعلن شركة ايكوباك للعبوات الغذائية بالمنطقة الصناعية ب-ج، عن حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف الشاغرة لحملة المؤهلات المتوسطة، كالتالي:-

مطلوب عدد 3 عامل إنتاج مؤهل متوسط صناعي، ويشترط أن لا يزيد السن عن 24 سنة. مطلوب سائقين مؤهلات متوسطة، والسن لا يزيد عن 30 سنة، والراتب حسب المقابلة.

شركة الشرق للمواد الكيماوية والبويات ” شارع إبراهيم بك – شبرا الخيمة ” عن حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات، كالتالي:-

مطلوب عدد 5 أمين مخزن مؤهل عالي، ويفضل خبرة. مطلوب عدد 4 عمال مخازن. مطلوب عدد 6 عامل إنتاج.

ويشترط أن لا يقل المؤهل عن متوسط، وان لا يزيد السن عن 25 سنة، والراتب حسب المقابلة، وللتقدم من خلال موقع وزارة القوى العاملة والهجرة، وللاستفسار يرجى الاتصال بالشركة من خلال الرقم التالي: 42221091

تعلن شركة ايجيبت نيون لتصنيع اللافتات الإعلانية ” طلحة – بنها – قليوبية” عن فتح باب التعيين لشغل عدد 6 فنيين حدادة ولحام وعدد 3 فنيين كهرباء، ويفضل أصحاب الخبرة، ويشترط أن لا يقل المؤهل عن متوسط، براتب 2500 جنية بالإضافة إلى حوافز، وللاستفسار يرجى الاتصال بالشركة من خلال الرقم التالي: 01001260189

وظائف آخري:

تعلن شركة بست مان للملابس الرياضية بالمحلة الكبرى – منشية البكاري – أمام مستشفى الحميات، عن حاجتها إلى شغل عشرات الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات من الجنسين، والتفاصيل كالآتي:-

مطلوب عدد 10 عامل خياطة – اوفر – من الجنسين. مطلوب عدد 20 مكوجى. مطلوب عدد 4 عاملة تعبئة وتغليف. مطلوب عدد 3 عمال قص. مطلوب عاملين نظافة.

ويشترط أن لا يقل المؤهل عن متوسط، وخبرة في مجال العمل.

تعلن شركة ديكوريتف جلاس لصناعة الزجاج بالمنطقة الصناعية الأولي بالعبور، عن حاجتها إلى شغل عشرات الوظائف الشاغرة للمؤهلات المتوسطة، والتفاصيل كالتالي:-

مطلوب عدد 5 مساعد فني. مطلوب عدد 5 مشغل ليزر خبرة. مطلوب عدد 15 فني رش وصيانة ميكانيكية وتشطيب. مطلوب عمال نظافة.

ويشترط مؤهلات متوسطة، وان لا يزيد السن عن 30 سنة، ويفضل أصحاب الخبرة، وللتواصل يرجى الاتصال بالشركة من خلال الرقم التالي: 01143852211

طرق التقدم لشغل وظائف النشرة القومية للتشغيل لشهر سبتمبر 2021

للراغبين في الالتحاق بالوظائف المعلنة بالنشرة القومية للتشغيل لشهر سبتمبر 2021، يرجى التسجيل من خلال موقع وزارة القوى العاملة والهجرة من خلال تسجيل راغبي العمل.