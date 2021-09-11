وظائف مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون والتخصصات المطلوبة، حيث أعلنت اليوم مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون من خلال موقعها الإلكتروني عن توافر عدد من الفرص الوظيفية الخالية لديها للتعيين، وقد حددت المستشفي بأن التقديم لدي وظائفها سوف يكون متاحاً للجنسين من الذكور والإناث الذين تتوافر بهم شروط كل وظيفة علي حده، وقد وضحت المستشفي الخاصة بالملك خالد التخصصي بأن التقديم سوف يكون لجميع الأفراد الحاصلين علي مؤهلات الدبلوم وشهادات البكالوريوس من داخل المملكة العربية السعودية أو ما يعادل هذه الشهادات، وسوف يكون العمل بمقر المستشفي داخل مدينة الرياض، ويتم الانضمام الي بوابة التوظيف من خلال بعض التخصصات الي تم تحديدها من أجل التقديم علي هذه الوظائف، وسوف نوضح لكم طريقة التقديم في وظائف مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون إلكترونيًا.

وظائف مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون الجديدة 1443

حددت البوابة العامة للتوظيف الخاصة بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، بأن هناك بعض التخصصات الوظيفية والمسميات التي تحتاج إليها للعمل داخل مقر المستشفي بالرياض، والمطلوب هو ما يلي:

مطلوب للتوظيف أخصائي عمل خاص بالمناقصات علي أن يكون حاصلاً علي شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصصات العمل التالية: “قسم إدارة المواد، وأيضاً قسم إدارة الأعمال”.

مطلوب للتوظيف محاسب قسم رواتب علي أن يكون من الحاصلين علي شهادة البكالوريوس في تخصص العمل بالمحاسبة.

مطلوب للتوظيف مصمم عمل جرافيك علي أن يكون من الحاصلين علي شهادة الدبلوم أو مؤهل البكالوريوس في تخصصات العمل التالية: (قسم التصميم الجرافيكي، أو قسم علوم الكمبيوتر، أو قسم الأعمال الخاص بتصميم الوسائط المتعددة، بالإضافة الي قسم التصوير الفوتوغرافي).

كيفية التقديم في الوظائف الخالية لدي المستشفي

يتم التقديم في الوظائف المعلنة من جانب المستشفي بداية من يوم 9 سبتمبر وحتي الانتهاء من الاختيار، علي أن يتم التقديم الي هذه الوظائف من خلال الموقع التوظيفي الإلكتروني الخاص بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، علي أن يتم التقديم لجميع الخريجين الحاصلين علي المؤهلات الدراسية المطلوبة، من خلال التعرف علي شروط كل وظيفة علي حده من بين الوظائف الكلية المطلوبة.