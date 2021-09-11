رابط التقديم في وظائف بلدية محافظة رابغ عبر منظومة التوظيف جدارة، فقد أعلنت اليوم بلدية محافظة رابغ عن توافر عدد من الفرص الوظيفية الخالية لديها، علي أن يتم التعيين بهذه الوظائف للجنسين من الذكور والإناث، وقد حددت البلدية بأن العمل سوف يكون بنظام التعاقد من خلال التعاقد على المرتبة السادسة، والتي تندرج بسلم رواتب الموظفين العام للعمل الإدارية، ويتم التقديم بوظائف بلدية رابغ من خلال توافر عدد من الشروط العامة التي تسري علي جميع المتقدمين للوظائف، ويتم التعيين وفق بعض التخصصات والمسميات الوظيفية التي تحتاج إليها البلدية، ومن خلال موقعنا المميز ثقفني سوف نعرض عليكم موعد التقديم بهذه الوظائف وطريقة التقديم الإلكتروني في وظائف بلدية محافظة رابغ.

شروط التقديم في وظائف بلدية محافظة رابغ

حددت البلدية بعض المسميات الوظيفية التي تحتاج إليها وهي محام مساعد، باحث استثمار مساعد، مع مراعاة الشروط التالية عند التقديم في هذه الوظائف:

يتم التقديم بالوظائف المعلنة لخريجو وخريجات المؤهلات الجامعية لمن يحمل درجة البكالوريوس.

التقديم متاح لخريجو وخريجات كافة المعاهد التخصصية وخريجي الدبلومات المتوسطة التي تم الحصول عليها بعد الثانوية العامة أو ما يعادل ذلك.

هناك أولوية في الترشح للتخصصات التي تعد غير تربوية ثم يأتي بعد ذلك التخصصات التربوية.

يجب عند التقديم أن يتوافر القرار الخاص بالمعادلة من جانب وزارة التعليم، وذلك لجميع الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية من خارج المملكة العربية السعودية.

يشترط أن يكون للمتقدم أو للمتقدمة حضور سابق بالاختبار المهني الذي تم تحديده للجامعيين سواء من الرجال أو النساء من خلال المرتبة السادسة والسابعة وأيضاً.

يجب إجراء المقابلة الشخصية لجميع المتقدمين.

سوف يكون الترشح النهائي للوظائف بعد أن يتم الانتهاء من معاينة البيانات وجميع المقابلات الشخصية التي يتم القيام بها.

كيفية التقديم الإلكتروني بوظائف بلدية رابغ

يتم التقديم في الوظائف المعلنة لجميع الأفراد الذين الراغبين في التقديم وتتوافر شروط التقديم بهم بداية من يوم الأحد الذي يوافق 5 صفر 1443، وينتهي التقديم في يوم الخميس الذي يوافق 9 صفر 1443، علي أن يتم التقديم بهذه الوظائف منظومة التوظيف جدارة من خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.