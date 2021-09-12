وظائف برنامج التأهيل والإحلال بالجبيل الصناعية وظائف فنية وإدارية خالية

وظائف برنامج التأهيل والإحلال بالجبيل الصناعية 1443، فقد أعلن اليوم برنامج التأهيل والإحلال بالجبيل الصناعية عن توافر بعض الوظائف الخاصة بتوطين الوظائف من خلال الهيئة الملكية بمدينتي الجبيل وينبع، وقد وضح الموقع الإلكتروني للبرنامج بأن التقديم في الوظائف الخالية سوف يكون من خلال عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف بالبرنامج، علي أن يتم التقديم بعدد من الفرص الوظيفية بمجال العمل الفني والإداري والتي تعد شاغرة للرجال، ويتم التقديم بالوظائف الخالية لمن يحمل شهادة الثانوية العامة أو شهادة الدبلوم في عدد محدد من التخصصات المطلوبة؛ وقد تم التوضيح بأن العمل سوف يكون من خلال شركة تاليس للحلول الأمنية والخدمات المتواجدة في محافظة الجبيل الصناعية، وسوف نوضح لكم التخصصات الخاصة بشغل وظائف برنامج التأهيل والإحلال.

وظائف برنامج التأهيل والإحلال 1443

حدد برنامج التأهيل والإحلال بمنطقة الجبيل الصناعية عن توافر عدد من المسميات الوظيفية الخاصة بالتقديم لجميع الأفراد الذين تتوافر بهم شروط التقديم الخاصة بالمؤهلات الدراسية، ومن بين الوظائف المطلوبة للتعيين ما يلي:

متوفر وظيفة “مخطط” علي أن يكون الشخص المتقدم لهذه الوظائف من الحاصلين علي شهادة الدبلوم من خلال الأقسام التالية وهي قسم رسم وتصميم هندسي، وقسم إدارة المشروعات.

متوفر وظيفة “محاسب” علي أن يكون الشخص المتقدم من الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة بالمملكة العربية السعودية.

متوفر وظيفة “فني معدات”.

متوفر وظيفة “فني تقنية معلومات”.

متوفر وظيفة “مهندس شراء وتوريد” مواد وقطع غيار.

متوفر وظيفة “فني شبكات”.

متوفر وظيفة “فني الدائرة التلفزيونية المغلقة”.

متوفر وظيفة “عامل”.

متوفر وظيفة “سباك”.

متوفر وظيفة “فني كهربائي”.

كيفية التقديم في وظائف برنامج التأهيل والإحلال الجديدة عام 1443

يتم التقديم بالوظائف الخالية لدي البرنامج من خلال الدخول علي موقع التقديم وهو موقع وظائف برنامج التأهيل، علي أن يختار كل شخص التخصص المناسب له وفق المؤهل الذي حصل عليه، وينتهي التقديم للوظائف المعلنة في يوم 19 سبتمبر من عام 2021 لجميع التخصصات الوظيفية المعلن عنها، علي أن يتم التقدم بطلب إلكتروني وتسجيل طلب موضحاً الوظيفة التي تم التقدم إليها ورفع المؤهلات المطلوبة للتقديم.