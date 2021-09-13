وظائف الإدارة العامة للخدمات الطبية بالقوات المسلحة بجازان، فقد تم الإعلان اليوم عن توافر عدد من الفرص الوظيفية الخالية لديها، فقد وضحت الإدارة بأن الوظائف الشاغرة لديها سوف يكون بمجال العمل الصحي داخل الإدارة، ويتم التقدم لهذه الوظائف لكلا الجنسين من الرجال والنساء بداخل المملكة العربية السعودية، وقد أعلنت إدارة الخدمات الطبية بأن التقديم سوف يكون لمن حاصلاً علي شهادات البكالوريوس والماجستير في بعض من التخصصات الوظيفية التي تحتاج إليها الإدارة، وسوف يكون العمل بهذه الوظائف بمستشفى القوات المسلحة بجازان، من خلال توافر عدد من الشروط التي يجب توافرها في كل متقدم الي هذه الوظائف، وسوف نوضح لكم طريقة التقديم بوظائف الإدارة العامة للخدمات الطبية بالقوات المسلحة.

وظائف الإدارة العامة للخدمات الطبية بالقوات المسلحة

وضحت بوابة التوظيف التابعة للإدارة العامة للخدمات الطبية بالقوات المسلحة بأن التقديم في الوظائف الخالية لديها سوف يكون من خلال بعض المسميات الوظيفية التي تحددها الهيئة، ومن بينها ما يلي:

مطلوب للتوظيف أخصائي تمريض وأخصائي تنويم علي أن يكون التقديم للرجال والنساء ومتوفر عدد 5 وظائف خالية.

مطلوب للتوظيف أخصائي تمريض وأخصائي طوارئ ومتوفر عدد وظيفتين خاليتين.

مطلوب للتوظيف أخصائي تمريض وأخصائي عمليات.

مطلوب للتوظيف أخصائي تمريض وأخصائي عناية مركزة.

مطلوب للتوظيف طبيب نائب طب طوارئ بعدد وظيفتين خاليتين.

مطلوب للتوظيف طبيب نائب أول طب طوارئ.

موعد التقديم بوظائف القوات المسلحة

تم الإعلان عن أن التقديم بالوظائف الخالية سوف يكون بداية من تاريخ 10 سبتمبر عام 2021، ويستمر التقديم لجميع الأفراد الراغبين في التقديم حتي يوم 30 سبتمبر من عام 2021، علي أن يتم التقديم للتخصصات الوظيفية التي تم تحديدها فقط.

طريقة التقديم في الوظائف الصحية بمستشفى القوات المسلحة بجازان

الوظائف الخالية لدي الإدارة العامة للخدمات الطبية بالقوات المسلحة يتم التقديم بها للأفراد السعوديين فقط من خلال الدخول علي بوابة التوظيف التالية وهي وزارة الدفاع، علي أن يتم اختيار التخصص الوظيفي الذي يناسب المؤهل الدراسي الخاص بكل فرد، ولكن قبل التقديم علي الوظيفة يجب التعرف علي شروط كل وظيفة حتي يتم قبول التقديم.