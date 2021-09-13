وظائف وزارة الكهرباء والإعلان رقم 3 لعام 2021 لخريجي الجامعات والدبلومات الفنية

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محمد سياف - ابو ظبي - ننشر تفاصيل وظائف وزارة الكهرباء والإعلان رقم 3 لعام 2021، وهذه الوظائف عبارة عن مسابقة للتعيين بعدد من التخصصات الهامة، ومطلوب لهذه الوظائف خريجي مجالات الهندسة، وكذلك الدبلومات الفنية، وكانت الشركة المصرية لنقل الكهرباء أعلنت عن حاجتها إلى 239 شخص للعمل في مجالات مختلفة.

وظائف وزارة الكهرباء والإعلان رقم 3 لعام 2021

وحول التخصصات المطلوبة في وظائف وزارة الكهرباء، فقد جاءت وفق ما يلي:

عدد 117 مهندس كهرباء، ويشترط أن يكونوا من حديثي التخرج من دفعة 2020 إلى دفعة 2017.

عدد 15 مهندس اتصالات حديثي التخرج من 2020 إلى 2017.

عدد 158 فني من الدلومات الفنية ويشرط فيه أن يكون من حديثي التخرج.

وحول توزيع وظائف وزارة الكهرباء على المحافظات فقد جاء وفق ما يلي:

25 مهندس كهرباء+ 5 مهندسين اتصالات من محافظتي القاهرة والجيزة.

20 مهندس كهرباء+ 50 فني تشغيل للعمل بكهرباء القاهرة نظام ورديات ومن محافظتي الجيزة والقاهرة.

16 مهندس كهرباء+ 30 فني للعمل بكهرباء الإسكندرية.

8 مهندسين كهرباء+ 14 فني للعمل بكهرباء القناه.

8 مهندسين كهرباء+ 4 مهندسين اتصالات للعمل بكهرباء الدلتا.

18 مهندس كهرباء اتصالات و24 فني للعمل في منطقة كهرباء مصر العليا.

14 مهندس كهرباء قوي+ 20 فني للعمل في منطقة كهرباء مصر الوسطى.

8 مهندسين كهرباء للعمل بالتشغيل في أي مكان من مواقع الوزارة بالقاهرة والجيزة.

وحول الشروط المطلوبة لوظائف الكهرباء فقد جاءت كالتالي:

السيرة الذاتية مطبوعة على الحاسب الآلي صورة شهادة التخرج صورة من شهادة الميلاد صورة الرقم القومي شهادة التجنيد شهادة خبرة شهادة القيد بنقابة المهندسين

وعن كيفية التقديم بالكهرباء، فإن يتم عمل ملف بي دي إف وإرسالة إلكترونيا على البريد الإلكتروني [email protected]