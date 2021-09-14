وظائف شاغرة للرجال والنساء بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية 1443

أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عن توافر عدد خمسة عشر وظيفة للجنسين للعمل في الرياض وجدة والاحساء لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس فاعلي لعدد من التخصصات المختلفة ومنذ ذلك الإعلان ازدادت معدلات البحث عن رابط التقديم ومن خلال هذا المقال سوف نطلعكم على الوظائف الشاغرة المتاحة بالجامعة وأهم الشروط المطلوب توافرها في المتقدم وماهو رابط وخطوات التقديم على الوظائف المتاحة.

وظائف شاغرة للرجال والنساء بجامعة الملك سعود في الرياض

يوجد عدد من الوظائف الشاغرة للجنسين بكلية الملك سعود في الرياض وتلك الوظائف هي:

معلمة رعاية طفولة ( للنساء).

مشرف الإمدادات المعقمة بالإدارة المركزية ( للرجال والنساء).

فني مختبر ( للرجال والنساء).

مساعد بحث أول ( للرجال والنساء).

مسؤول مركز الاتصال ( للرجال والنساء).

مشرف خدمات معمل الأسنان ( للرجال والنساء).

الوظائف الشاغرة في جدة

ومن الوظائف الشاغرة في جدة والتي تم الإعلان عنها جاءت كما يلي:

مطلوب مساعد إداري رابع ( رجال ونساء). مطلوب مدرس قسم التدريب ( رجال ونساء). مطلوب داعم فني أول ( رجال فقط). مطلوب كبير الدعم الفني ( نساء فقط). مطلوب مشرف التعليم الإلكتروني ( نساء فقط). مطلوب أخصائي مراقبة مخزون أول ( رجال ونساء). مطلوب داعم فني أول ( رجال فقط). مطلوب مساعد إداري ثاني ( رجال ونساء).

الوظائف الشاغرة في الاحساء

أما عن الوظائف الشاغرة في الاحساء المعلن عنها فهي كالتالي:

معيد أكلينيكي ( نساء).

مساعد إداري ثاني ( رجال ونساء).

شروط وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية

هناك عدد من الشروط التي يجب أن تكون متوافرة في المتقدمين للعمل بالوظائف الشاغرة التي تم الإعلان عنها مؤخراً بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية وتلك الشروط هي:

أن يكون المتقدم أو المتقدمة ممن يحملون الجنسية السعودية. يتطلب من المتقدمين الحصول على المؤهل العلمي المناسب في التخصصات المطلوبة. أن يكون لدي المتقدمين خبرة تتراوح مدتها من سنة إلى خمس سنوات ويتم استثناء المتقدمين للوظائف الأكاديمية من هذا الشرط. أن يكون لدي المتقدمين إجادة في اللغة الإنجليزية وإجادة استخدام برامج الحاسب الآلي.

رابط وموعد التقديم على الوظائف المعلنة

بعد التعرف على التخصصات المطلوبة وأهم الشروط يقوم المتقدم بالدخول إلى رابط وظائف الجامعة للتعرف على موعد التقديم لكل وظيفة حيث تجد بجوار مسمي كل وظيفة الموعد المحدد للتقديم عليها وتعبئة نموذج التقديم على الوظيفة التي تريدها وقم باستكمال باقي خطوات التقديم.