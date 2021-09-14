وظائف الوسيط الامارات pdf اليوم 11/9/2021

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محمد سياف - ابو ظبي - ننشر وظائف جريدة الوسيط الامارات اليوم السبت 11 سبتمبر 2021، ووظائف شاغرة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وفرص عمل لجميع الجنسيات في دولة الإمارات، ووظائف في ابوظبي والعين ودبي وراس الخيمة والفجيرة، وشواغر لجميع التخصصات في عدد كبير من المجالات والمهن المختلفة. وظائف الوسيط الامارات 11 سبتمبر 2021 مطلوب معلمين ومعلمات للعمل في الامارات.

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