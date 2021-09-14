انت الان تتابع تفاصيل خبر مطلوب فنيين للعمل بألمانيا.. تعرف على التفاصيل وكيفية التقدم والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج عن توفير عدد 20 فرصة عمل لحملة المؤهلات المتوسطة من فنيين الكترونيات للعمل بألمانيا، وذلك في إطار ما تقوم به الحكومة المصرية لحوكمة هجرة الأيدي العاملة وتنقل العمال في دول شمال أفريقيا وبين دول المنشأ والمقصد، فيما يعرف بالبرنامج الإقليمي (THAMM)، ونستعرض الآن على مصر فايف تفاصيل الوظائف والشروط وكيفية التقدم للوظائف كالتالي :-

وظائف وزارة الهجرة المصرية

مطلوب فنيين تخصص الكترونيات لتكنولوجيا التشغيل. مطلوب فنيين تخصص الكترونيات للأجهزة والأنظمة. مطلوب فنيين الكترونيات تخصص نظم وتكنولوجيا التشغيل الألى. مطلوب فنيين الكترونيات تخصص تكنولوجيا الطاقة والبناء. مطلوب فنيين تخصص أنظمة كهربائية.

الشروط المطلوبة

أن يكون المتقدم مصري الجنسية. أن لا يزيد السن عن 40 سنة. أن يكون المتقدم حاصل على احدي التخصصات المطلوبة. أن يكون حاصل على مؤهل متوسط ” دبلوم فني في مجال التخصص المطلوب. خبرة لا تقل عن سنتين في مجال العمل. أن يجيد اللغة الانجليزية.

وظائف آخري:

المستندات المطلوبة

صورة من الرقم القومي – جواز السفر. صورة شهادة الدبلوم الفني. الموقف من التجنيد. شهادة الخبرة.

كيفية التقدم للوظائف

للراغبين في التقدم للوظائف المطلوبة يرجى ملئ استمارة التوظيف من خلال الرابط التالي “وظائف وزارة الهجرة المصرية” ثم إرسالها على الإيميل التالي : [email protected] علما بان وزارة الهجرة لن تلتفت إلى الطلبات المكتوبة بخط اليد، يجب ملئ الاستمارة إلكترونيًا، ولمعرفة المهام الوظيفية للتخصصات المطلوبة من خلال الملف التالي، وآخر موعد لتلقى الطلبات يوم الأربعاء 22/9/2021.